Diana Sar, superbă în rochie de miresă: "Așa aș fi și eu ca mireasă, puțin nebună"

După ce a acceptat provocarea de a realiza un pictorial îndrăzneț și extrem de senzual, în lenjerie intimă, Diana Sar s-a lăsat filmată într-o rochie de mireasă.

Ținuta, albă, strălucitoare și extrem de sexy, i-a pus în valoare silueta Dianei. Mai mult, actrița a arătat că I se potrivește de minune:

“Super, asta e chiar o rochie mai mult în stilul meu, că așa, un pic excentrică, puțin de tot, puțin clasică, dar cu niște detalii un pic mai nebunești și cred că așa aș fi și eu ca mireasă, puțin nebună. Adică, mă rog, nu aș fi rea cu lumea și cu machajul și cu părul, nu! Probabil aș începe să dansez la un moment dat așa!”





De curând, "Roxana" din Vlad a pozat într-o lenjerie intimă transparentă și a arătat că e dezinvoltă și extrem de expresivă.



Una dintre imaginile sexy apare pe contul ei de Instagram, unde Diana a scris un mesaj în limba engleză:



“The Black Riding Hood or the Wolf? Captured by dear @elizalupu_0 (…) #lingerie #black #ridinghood #lace (n.r.: Scufița Neagră sau Lupul? Fotografie realizată de Eliza Lupu)” este mesajul scris de actriță.



FOTO: INSTAGRAM DIANA SAR