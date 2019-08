Dieta 20/20: care sunt cele 20 de alimente pe care ai voie sa le mananci si in cat timp slabesti

Dieta 20/20, creata de celebrul Doctor Phil McGraw, devenit celebru in urma aparitiilor sale in emisiunea lui Oprah Winfrey, presupune sa consumi un numar fix de 20 de alimente. Aceste alimente propuse de Dr Phil (care nu e nutritionist, ci psiholog!) necesita mult efort din partea organismului sa le digere. Astfel, slabesti in timp ce mananci, pentru ca organismul isi accelereaza arderile.

Dieta are 4 faze

FAZA 1 dureaza 5 zile si poti consuma doar cele 20 de alimente din lista de mai jos:

- ulei de nuca de cocos

- ceai verde

- mustar

- ulei de masline

- migdale

- mere

- naut

- prune uscate

- verdeturi

- linte

- unt de arahide

- fistic

- stafide

- oua

- iaurt

- cod

- secara

- tofu

- zer praf