Din ce motiv Bianca Drăgușanu nu sărbătorește Ziua Copilului alături de fiica sa

Bianca Drăgușanu a mărturisit că nu consideră Ziua Copilului o sărbătoare și că nu se bucură de aceasta alături de fiica ei, Sofia.

Cu sinceritate, de citată de wowbiz, aceasta a declarat:

"Trăim în zilele în care 1 iunie e aproape zilnic, dacă nu săptămânal și atunci ce rost mai are 1 iunie? E așa fictiv. Pentru copilul meu 1 iunie e săptămânal, dacă nu în fiecare zi. Îi spun că o iubesc și îi mai dau voie să mănânce un dulce în plus. E deja măricică, are deja 6 ani jumate, nu mai vrem să ne jucăm neapărat cu jucării, pe care oricum le primește în mod frecvent. Nu m-am gândit neapărat la ceva special, dar o să mă bucur alături de ea în această zi a copilăriei, pentru că e frumos să te bucuri."



Vezi în Galeria Foto imagini cu Bianca Drăgușanu, dar și cu fiica ei, Sofia

"Copilul meu este una dintre micile părți din viața asta care ar putea să mă facă să sufăr, la un moment dat, dar cred că n-o va face și copilul meu este puterea mea și fericirea mea."





Vezi în Galeria Foto imagini cu Bianca Drăgușanu, dar și cu fiica ei, Sofia



Vezi și: Într-adevăr, de multe ori Bianca s-a dovenit foarte interesată să o facă pe fiica ei să se simtă precum o prințesă. Numai în septembrie anul trecut, când fata ei a împlinit 6 ani, Bianca Drăgușanu i-a organizat fiicei sale o petrecere întreținută de animatori. Oaspeților le-au fost puse și bărci la dispoziție pentru plimbări pe lacul Snagov, iar frumoasa Sofia a avut în jur de 60 de invitați la marea petrecere. Presa a speculat atunci că pentru întreg evenimentul Bianca Drăgușanu ar fi cheltuit 6000 de Euro.