Din stradă, pe TikTok! Cum a crescut street-dance-ul românesc în 20 de ani

O călătorie fascinantă prin istoria street-dance-ului din România: de la primele mișcări timide în parcarea subterană de la Unirii din Capitală, unde puștii se adunau și rupeau asfaltul dansând lângă o boxă, cum văzuseră ei în blockbusterul „ You Got Served ”, la performanța incredibilă a bucureștencei Alexandra Barac, cel mai bun street-dancer român în 2021, care a reprezentat România finala globală Red Bull Dance Your Style din Johannesburg, alături de cei mai buni dansatori de street dance din lume, la Irina Lalciu, campioană naţională absolută la gimnastică ritmică 7 ani la rând, azi campioană internațională la vogue sau la Anais Petra făcând furori pe scena festivalului Coachella . Veteranii WAANA (Oana Neagu) și CYPHER (Alexandru Ciule) au fost martorii evoluției acestei scene, acum un fenomen exploziv pe TikTok: cum a crescut street-dance-ul românesc în aproape 20 de ani?

WAANA face parte din prima generație de freestyle street dancers din România și-a ajutat la dezvoltarea tuturor stilurilor de sub umbrela "street & club culture", prin organizarea a sute de workshop-uri, concursuri de dans și evenimente. Este prima dansatoare din România care a intrat în Imperial House of Waacking, o casă compusă din cei mai buni dansatori ai stilului din lume, a participat la primele flash-moburi din România și vrea să transmită tradiția dansului mai departe pentru că vede dansul ca pe o formă de educație & activism.

CYPHER e un artist multi-disciplinar din aceeaşi generaţie de dansatori ca Waana şi primul house dancer din România, totodată fiind host, organizator de evenimente, MC, DJ, artist vizual şi un discipol al culturii de aproape 20 de ani. E consultant pentru cel mai mare concurs de street dance din România, Red Bull Dance Your Style, de 3 ani, și anul acesta a organizat prima ediție a festivalului de Hip-Hop „Family Affair”.

Care-au fost momentele cheie în creșterea street-dance-ului în România în ultimii ani?

Waana: Breakingul a fost primul stil care s-a dezvoltat la noi, înainte să existe YouTube, iar oamenii au făcut-o fără informație, legându-se exclusiv de muzică. De la muzică pleacă totul. Ulterior, Ana Maria Lungu, Sol Sinceac și Mircea Exarcu au descoperit și celelalte street-styles și au deschis primul studio de dans dedicat lor. În paralel, apărea și filmul „You got served”, care urmărește o echipă de street dance care se confruntă în battle-uri într-un depozit din Los Angeles. Toată lumea era înnebunită după el! Atunci a început să adune un val de oameni, erau și dansatori care se antrenau pentru competiții și făceau performanță, dar care-au început să promoveze fenomenul și comercial, s-au facut primele flashmob-uri în România, prin 2007-2008, și din acel moment a explodat... Primul flashmob a fost făcut de noi, în față la AFI, ca o campanie de marketing pentru noi înșine. După, au început să sune telefoanele și să se organizeze evenimente, aveam turnee prin țară... Tot atunci au început să organizeze și battle-uri. Mi-amintesc de 202 Battle, se ținea la magazinul Unirea, la etajul 5, la Metropolis. Veneau cel puțin 300 de dansatori și foarte mult public... După vreun an, toată generația mea a început să călătorească în afară pentru workshopuri și s-aducă oameni la workshop-uri în România... Ulterior, Ana Lungu a înființat One Beat, un punct de referință pentru România. Era WOW, aveau 100 de dansatori in house, caravane prin țară... One Beat nu mai există, dar a avut o istorie de vreo 10 ani. Tot One Beat a făcut și primul Dance Camp din România, primele battle-uri, primele flashmoburi, primele evenimente corporate... Pe partea de videoclipuri și de artiști, Connect-R și Alex Velea cred c-au fost primii care au pus dansatorii în prim-plan și i-au făcut parte integrantă din show într-un mod frumos.

Cypher: Scena asta practic a murit, a reînviat, și tot așa... Rezilienţa e una din superputerile acestei culturi: tot timpul vor fi oameni pasionaţi care o fac de drag, în primul rând, şi nimic altceva. Acum e diferit cu Tik Tok-ul și cu Youtube-ul, lucrurile iau altă dinamică.... Te poți axa pe zona de concurs, pe zona de freestyle, pe zona de stradă, unde sunt party-urile, cypher-ele, jam-urile etc... Și diferența majoră e că noi chiar am pornit dansând pe stradă... Mergeam pe terenuri de baschet, în parcuri, în parcări, în față la Teatrul Național București... De 3 ani avem în România și Red Bull Dance Your Style, o competiție internațională de all-styles street-dance, cu evenimente în peste 46 de țări. Mi se pare tare că se pun reflectoarele pe unii din cei mai buni dansatori de freestyle din lume pe o scenă atât de mare, unde fiecare îşi poate demonstra abilităţile. E interesant să îi vezi puţin provocaţi de faptul că se dansează pe hit-uri şi nu ştii niciodată ce îţi cade. Contează mult şi energia pe care o transmiţi când dansezi, mai ales pentru public, fiindcă la final ei te votează. Din 2018 şi până în prezent concursul a devenit o platformă mare, pe scena căreia s-au creat nişte momente unice şi am avut ocazia să vedem nişte runde de top cu fiecare ediţie. Ca și în anii precedenți, după alegerea câștigătorilor din fiecare țară, lupta pentru titlul de campion mondial se desfășoară la scenă deschisă - în acest sezon, la Festhalle Frankfurt, Germania, pe 4 noiembrie 2023. Aproape un sfert dintre țările din întreaga lume își trimit astăzi reprezentanți în lupta pentru marele titlu.





Pe 5 octombrie, la Circul Globus, 16 dintre cei mai spectaculoși dansatori, coregrafi și profesori de dans din România vor lăsa totul pe dance-floor, fiecare venind cu propria vizune asupra stilurilor, de la Hip-Hop la Popping, Waacking, Afro, Vogue, Electro Dance și Dancehall, luptându-se pe orice tempo, pe muzică surprinzătoare, de la hituri evergreen la piesele momentului, pentru a-și câștiga un loc în următoarea rundă. Fără coregrafii planificate sau repetiții, acest concurs este despre cum îmbrățișezi momentul. E improvizație 100%, unde DJ-ul și audiența joacă un rol crucial.





Cum descrieți actuala comunitate de street-dance din România și cum s-a schimbat de-a lungul timpului? Ați văzut-o crescând...

Cypher: O schimbare notabilă în concursuri este că acum, față de începuturi, prevalează latura atletică... Acum chiar trebuie să ai un anumit stil de viață: ca să ai rezultate la concursuri, nu mai e suficient doar să te antrenezi pe dans, e nevoie de niște pași extra pe care trebuie să îi faci ca să reușești să te ridici la nivelul ăla...

Waana: În prezent, comunitatea e mai mică, a rămas doar performanța. E mișto că avem dansatori foarte buni care câștigă competiții în afară acum, care au acces la joburi mișto, care au succes.... Pe battle-uri, e Irina Lalciu, care a câștigat foarte mule competiții internaționale, inclusiv în New York sau în Anglia, e cumva vedetă în afară... Și nu e singura, dar ea e peste toată lumea, ca număr de rezultate. Pe partea comercială, e Anais Petra care s-a mutat în Los Angeles și are job-uri super mișto. Chiar de curând a dansat la Coachella. E super-tare!





Care sunt provocările cu care se confruntă dansatorii de street-dance în România în prezent?

Cypher: Problema este că lumea, de cele mai multe ori, nu vede dansul ca pe o profesie care necesită foarte multă muncă... Se gândesc că e distractiv, dar nu se gândesc că tu, ca să ajungi în punctul în care să livrezi ceva, chiar și în zona de industrie, muncești foarte mult... Lumea nu vede că tu ai stat și ai tras 10 ani, ai avut accidentări... Ca să te dezvolți, sunt niște chestii și fizice și psihice prin care trebuie să treci, este mult de muncă... Lumea zice „A, păi tu dansezi... ce e atât de greu?”... Până când îi pui pe ei s-o facă...

Waana: Imobiliarele și chiriile la săli. Fără studiouri de dans nu se poate face nimic... Chiriile erau oricum imense înainte de pandemie, studioul meu era plin și tot nu făceam banii de chirie... După pandemie, voiam să redeschid și m-am speriat. Cele care au rezistat, abia rezistă... Muncim toți pentru ele, pentru că nu vrem să dispară, dar este foarte greu și foarte scump. Eu cred că dac-am putea găsi investitori sau sponsori, s-ar rezolva multe probleme de la sine. Noi știm rețeta ca să ne întreținem și să ne dezvoltăm. Acum chiar știm.

Ce sfaturi aveți pentru tinerii pasionați care doresc să urmeze o carieră în street dance în România?

Waana: Dacă vor să urmeze o carieră, să creadă că se poate! Deși părinții mei m-au sprijinit mereu, până am împlinit 30 de ani, ei n-au crezut că eu pot să mă descurc cu dansul... E o altă lume față de cea în care au crescut ei... De multe ori, oamenii ajung dezamăgiți, pentru că e greu, va trebui să treacă și prin foame, să depună efort și să facă niște sacrificii... Mă întâlnesc cu colegi din liceu care îmi zic „Oana, cred că ești singura care chiar a făcut ce-i place... Tu chiar te-ai ținut, te-ai încăpățânat și până la urmă, ți-a ieșit!”. Și-mi dă o super-satisfacție, pentru că e minunat să faci ce te pasionează, să devină jobul și lifestyle-ul tău. Oricui i-aș spune că se poate. Chiar se poate!

Cypher: E o zonă foarte frumoasă în care să te dezvolţi, pe toate planurile. Te va învăţa ce înseamnă provocări şi cum să treci peste ele, te va pune faţă în faţă cu cine eşti şi, dacă o laşi, te va îndrepta înspre cine vrei să ajungi. Asta e arta în general. Atât timp cât ştii ce vrei, vei găsi o cale să navighezi mediul.