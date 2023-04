Dinu Maxer ar avea o nouă iubită, după divorțul de Deea

Dinu și Deea Maxer au ocupat mult timp primele pagini ale ziarelor, după ce au anunțat că divorțează după 18 ani de relație. Cei doi au pus punct poveștii de iubire, chiar dacă au împreună doi copii absolut superbi. Aceștia au declarat în nenumărate rânduri că nu există nicio cale de împăcare, iar în acest moment artistul ar avea o nouă relație.

Dinu Maxer i-a spus adio persoanei cu care s-a iubit aproape două decenii și se pare că și-ar încerca din nou norocul în dragoste. Acesta ar fi fost surprins ieșind dintr-un club de noapte din Capitală alături de mai mulți prieteni, printre care și o domnișoară brunetă extrem de sexy.

Click.ro a oferit toate detaliile despre noua idilă în care ar fi implicat artistul. Potrivit sursei citate, mai mulți oameni din anturajul cântărețului au oferit primele declarații cu privire la presupusa cucerire a lui Dinu. Astfel, femeia ar fi mai tânără decât el, brunetă, înaltă și cu un bust foarte generos. Ba mai mult decât atât, prietenii acestuia susțin că domnișoara ar semăna perfect cu Nicoleta Luciu.



„Aseară Dinu a fost la un chef și a venit cu noua lui iubită. Au petrecut câteva ore într-un club din București. Ei încearcă să fie cât mai discreți și să pătreze în public o oarecare distanță dar aseară, el când a venit cu ea, la masă, Dinu le-a prezentat-o prietenilor de acolo ca fiind noua lui iubită, de față cu cei apropiați el nu se mai ascunde.

Ea nu este familiarizată cu lumea mondenă și pentru asta ei își doresc discreție momentan. Este cu mult mai tânără decât el. El a dansator toată noaptea cu prietenii în club, dar ea a preferat să stea la masă și să îl privească. Din câte am înțeles ei doi se văd deja de câteva săptămâni și se vede că există o chimie între ei doi. Noua iubită a lui Dinu seamănă mult cu Nicoleta Luciu. Are părul brunet și lung, are un bust generos și este înaltă. Copia perfectă a Nicoletei”, au declarat surse apropiate pentru Click!

Dinu Maxer și Nicoleta Luciu au avut o relație timp de 8 ani, iar când toată lumea se aștepta la anunțul căsătoriei, cei doi au declarat contrariul:

„Când eram cu Maxer, el era foarte gelos. Nu conta ce făceam sau ce aş fi putut face, el era gelos şi îmi dădea o stare de nesiguranţă care mă făcea şi pe mine să mă simt geloasă. Dar atunci nu ştiam. Toate femeile din familia mea au rămas cu bărbaţii lor, indiferent de ce le-au făcut. Aşa credeam şi eu că trebuie să fie. Eram cu Maxer şi trebuia să rămân toată viaţa cu el”, declara Nicoleta Luciu pentru TABU.

Sursă foto: Dinu Maxer/Instagram, Arhivă PROTV

