Dinu Maxer, avertizat de mama sa înainte de divorț! Ce i-a spus artistului: „Asta nu mai e căsnicie!”

După 18 ani de relație, Dinu și Deea Maxer au anunțat că divorțează, veste care a luat prin surprindere pe toată lumea. Se pare că mariajul celor doi scârțâia de ceva vreme, iar mama artistului a prezis rupura!

Dinu și Deea Maxer, unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbiz-ul autohton, au încercat să își salveze familie, însă toate eforturile lor s-au dovedit a fi fără rezultate. Despărțirea, care a șocat o țară întreagă, a fost asumată de ambele părți, după cum a mărturisit chiar artistul la scurt timp după marele anunț.

„Am încercat amândoi, nu doar eu! A fost o luptă pe care ne-am asumat-o amândoi, cu argumente, am tot încercat să ne înțelegem unul pe celălălt. Trebuie să recunosc că eu am tras mai mult de căsnicia asta, sau, mai bine zis, eu am acceptat mai greu despărțirea. Pentru mine a fost mai greu să accept că ne apropiam inevitabil de divorț. De aici și lupta mea mai mare și chiar durerea mai mare”, a declarat Dinu pentru Click!

Problemele, însă, au început să se înmulțească, iar mama lui Dinu Maxer ar fi prezis ruptura, spunându-i acestuia că doi oameni care se ceartă din nimic se apropie cu pași repezi spre despărțire.

„Noi ne-am despărțit din cauza certurilor. Ne-am certat foarte mult.(...) De la orice! Orice, zi-mi ceva de la care nu ne certam?! De la lucruri banale în gospodărie, până la cum ne îmbrăcam pe scenă. Ori, dacă certurile devin atât de dese din lucruri minore, asta nu mai e căsnicie! Până și mama îmi zicea: un cuplu pe care-l vezi că se ceartă din nimic se apropie inevitabil de despărțire!”, a mai declarat Dinu Maxer pentru sursa citată.

Sursă foto: Arhivă