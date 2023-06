DJ Eres (Eduard Gogulescu) va mixa la Festivalul SAGA 2023!

Fostul concurent Survivor România 2023, Eduard Gogulescu, le pregătește urmăritorul o mare surpriză: în acest weekend va putea fi ascultat pe una dintre scenele de la SAGA, care se va desfășura în București, la Romaero.

Pe numele de scenă DJ Eres, tânărul a demonstrat că este puternic și a depășit accidentarea gravă suferită chiar la intrarea în show, iar acum acesta vrea să arate că merge mai departe în cariera lui în muzică.

„Sunt onorat să spun că după ani de muncă, am reușit să intru la al doilea festival mare ca și DJ. Bucuria este de neexprimat în cuvinte, după accidentarea de la Survivor, am avut o perioadă mai grea cu recuperarea, dar nu m-am dat bătut și am continuat să evoluez pe plan muzical, dar și sportiv. Cu inima plină de entuziasm și cu o dorință arzătoare de a face o impresie puternică, mă pregătesc să urc pe scena festivalului renumit și să ofer un spectacol de neuitat. Aștept cu nerăbdare momentul în care toate elementele se vor îmbina perfect și muzica va răsuna prin sistemul de sunet, umplând aerul cu vibrații pozitive și energie contagioasă. M-am uimit să văd că am și susținători care abia așteaptă să mă vadă pe scenă și abia aștept să îi întâlnesc. Pentru mine, mixatul la acest festival reprezintă un vis devenit realitate. Va fi o experiență absolut incredibilă să urc pe scenă, să văd mulțimea de oameni care își împărtăsește aceeași pasiune pentru muzică și să le ofer o experiență sonoră care să îi transporte într-o lume de dans și bucurie, așa că ne vedem la Saga Festival între 23 și 25 iunie la Romaero Airport să facem haos total”, declară Eduard.

