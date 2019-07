DJ Pagal, concert de 90 de minute la NEVERSEA 2019, la trei luni după ce a văzut moartea cu ochii

DJ Pagal (Andrei Moțoc) is back in business după ce a trecut pe lângă moarte în luna martie a acestui an.

Pagal se întoarce la marile festivaluri de muzică, după accidentul cumplit pe care l-a suferit în luna martie a acestui an, în Ibiza. Muzicianul a fost la un pas de moarte după ce a căzut de pe motocicletă. A stat în comă o săptămână, iar medicii nu credeau că el își va reveni vreodată.

Însă, minunea s-a produs, iar Pagal s-a întors în muzică. În prima zi de NEVERSEA 2019, renumitul DJ român va urca pe scena Oasis de la Constanța unde va susține un concert de circa 90 de minute. Reprezentația sa va avea loc cu începere de la ora 03.00 (vineri dimineață).

Pe aceeași scenă va pune muzică și Kristian Nairn (Hodor din serialul Urzeala tronurilor), în aceast seară, de la ora 20.00.

Dacă vrei să-i vezi pe cei doi artiști o poți face și de la distanță. Vom fi LIVE de la NEVERSEA 2019 pe PROTVPLUS.RO.

Citește și: Cine cântă în prima zi la NEVERSEA 2019

A ieșit din comă miraculos

DJ Pagal a fost la un pas de moarte la începutul lunii martie, când a căzut de pe motocicletă, pe o stradă în Ibiza, într-o curbă. Medicii au constatat că avea multiple traumatisme cranieine și fracturi de coaste și la nivelul membrelor.

Pe 25 martie, muzicianul, care s-a stabilit acum câțiva ani la Ibiza, a postat prima fotografie din spital. El și-a anunțat prietenii și fanii că a supraviețuit miraculos și că se reface cu ajutorul medicilor și al familiei sale.

„După o săptămână de comă și încă trei în care nu m-am mișcat din pat, cinci operații făcute și încă două care urmează și multe tratamente de recuperare, m-am întors! E o zi minunată și o viață nouă, poate ultima”, a glumit DJ Pagal de pe patul de spital.

Vezi și: Profil de celebritate - Jennifer Aniston