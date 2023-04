DOC a visat că s-a sărutat cu o fată de la Survivor, atunci când încă se afla în competiție

DOC a fost unul dintre concurenții de la Survivor România care a atras un val de aprecieri în rândul telespectatorilor datorită modului său unic de exprimare, a autenticității de care a dat dovadă, dar și pentru parcursul pe care l-a avut pe teren. Deși a plecat în jungla Dominicană hotărât să câștige, artistul a părăsit competiția după 10 săptămâni.

După ce a părăsit competiția Survivor România, DOC a continuat să fie în atenția publicului larg, ba chiar a lansat o scurtă melodie în care a vorbit în versuri despre tot ce a trăit în Jungla Dominicană. Mai mult decât atât, artistul a fost invitat la diferite emisiuni sau podcast-uri, acolo unde a explicat sentimentele care l-au încercat pe parcursul competiției, dar și cu ce lecții de viață s-a întors acasă.

DOC a fost prezent la podcast-ul lui Speak, acolo unde a vorbit fără perdea despre cele 10 săptămâni petrecute în Jungla Dominicană. Printre alte curiozități, la un moment dat artistul a fost întrebat care a fost cel mai puternic coșmar al său. Fără să stea foarte mult pe gânduri, DOC și-a amintit de un vis urât avut la Survivor.

Se pare că atunci când încă era concurentul celui mai puternic show de supraviețuire, cântărețul a început să aibă vise, lucru care în România nu se întâmpla foarte des. Astfel, într-o noapte el a visat că s-a sărutat pasional cu una dintre fostele lui colege de trib. Chiar dacă a menționat acest lucru, DOC nu a dorit să dezvăluie identitatea femeii:

„Înainte să plec nu prea visam sau nu-mi aduceam aminte ce visam. Totuși, când eram acolo, am visat că mă sărutam pasional cu una dintre colegele astea cu care am fost eu acolo. M-am trezit bulversat și m-am întrebat << Doamne, cum am ajuns?>>. Nu o să dăm nume pentru că nu e frumos”, a dezvăluit DOC.

Sursă foto: DOC/Instagram, Arhivă PROTV

VEZI ȘI VIDEO