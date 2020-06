Donald Trump a împlinit 74 de ani. Mesajul de neînțeles al soției sale, Melania Trump

Donald Trump, președintele Statelor Unite ale Americii, a împlinit pe 14 iunie 74 de ani, stârnind tot felul de reacții pe rețelele de socializare.

Duminică, 14 iunie, în aceeași zi cu Ziua Națională a Steagului, Donald Trump și-a sărbătorit ziua de naștere. Liderii republicani și membri de la Casa Albă i-au urat, pe Twitter, la mulți ani. Fiica sa, Ivanka, secretarul de stat Mike Pompeo și alți membri ai partidului republican s-au întrecut în mesaje care de care mai elogioase.

Cu toate acestea, soția sa, Melania Trump, a omis să-și felicite soțul, preferând să redistribuie, în schimb o postare a armatei Statelor Unite.

Unii cetățeni au preferat să sărbătorească, de ziua lui Trump, 'Obama Appreciation Day', amintindu-și cu drag de cel de-al 44-lea președinte al SUA, Barack Obama. Alții au hotărât să pună în umbră ziua lui Trump, menționând că 'All Birthdays Matter', o aluzie satirică la hashtag-ul îndelung criticat 'All Lives Matter', care a apărut ca replică la mișcarea 'Black Lives Matter'.



#ObamaAppreciationDay Because it’s trumps birthday and we miss Obama more every single day.. pic.twitter.com/jBNCJ9djrg