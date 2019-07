Donald Trump, dezamăgit de prim ministrul Suediei. "Tratați americanii corect!"

Președintele SUA Donald Trump s-a declarat nemulțumit de răspunsul primit din partea lui Stefan Löfven, prim ministrul Suediei.

Recent, Donald Trump a declarat că este gata să-l ajute pe rapperul american ASAP Rocky să fie eliberat din închisoarea din Suedia. Rapperul american a fost arestat pe 3 iulie, după un concert. Rocky, vârstă de 30 de ani este suspectat pentru agresiune după ce a avut o altercație.

Very disappointed in Prime Minister Stefan Löfven for being unable to act. Sweden has let our African American Community down in the United States. I watched the tapes of A$AP Rocky, and he was being followed and harassed by troublemakers. Treat Americans fairly! #FreeRocky