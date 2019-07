Donald Trump îi ia apărarea unui rapper american și încearcă să-l elibereze din arest

Președintele SUA, Donald Trump a declarat că este gata să-l ajute pe rapperul american ASAP Rocky.

Donald Trump a luat legătura cu premierul suedez, Stefan Lofven pentru soluționarea acestui caz.

"Am avut o convorbire telefonică foarte bună cu premierul suedez, Stefan Lofven, care m-a asigurat că cetățeanul american ASAP Rocky va fi tratat corect. L-am asigurat că ASAP nu ar risca să fugă și m-am oferit să garantez personal pentru eliberarea lui pe cauțiune sau altă alternativă. Echipele noastre vor continua să vorbească și noi am convenit să vorbim din nou în 48 de ore!", a scris Trump pe Twitter.



