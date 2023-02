Dora Gaitanovici, despre „Vocea României”: „Am o sensibilitate pentru echipa Irinei Rimes”

Înscrierile pentru noul sezon „Vocea României” au început, iar caravana a pornit prin țară în căutarea vocilor de aur care sunt gata să strălucească.

Cu ocazia startului preselecțiilor „Vocea României” am stat de vorbă cu Dora Gaitanovici, finalist în 2018 în show-ul de la PRO TV.

protv.ro: Cum a fost anul 2022 pentru tine? Ce ai învățat din el și cum te raportezi la 2023? Care sunt planurile tale?

Dora Gaitanovici: 2022 a fost cel mai intens și productiv an de până acum, a fost primul în care am simțit cu adevărat că sunt pe drumul cel bun. A fost anul în care mi-am conturat echipa și mi-am găsit stilul. În 2023 vreau să duc echipa asta cât mai departe și să creez fără niciun fel de limite.

La finalul lui 2022 ai lansat albumul „Descântec”, primul tău material discografic! Cum l-ai caracteriza și cui crezi că i se adresează?

Cred că este un album destul de îndrăzneț, pentru că îmbină personalitatea artistică a fiecăruia. Nu ne-am propus niciodată să ne încadrăm într-un gen anume, pentru că asta ar însemna pentru noi să ne limităm. Nu cred că a ieșit un album de ascultat în mașină sau ceva care să se poată auzi pe fundalul unei discuții, pentru că schimbările de caracter foarte dese distrag. Dar cred că a ieșit o manifestare artistică foarte interesantă și bună de ascultat când îți propui să asculți muzică sau la un concert live.

Anul trecut ai participat și la selecția națională Eurovision! Cu ce gânduri ai rămas după concurs? Ți-ai dori să mai participi?

Din experiența Eurovision am învățat foarte multe lucruri și cred că participarea acolo ne-a prins foarte bine. Am conștientizat pentru prima dată că nu doar la muzică și cântatul propriu-zis trebuie să muncim, sunt multe aspecte care până atunci ne scăpau din vedere și la care a trebuit să ne gândim, cum ar fi imaginea, prezența scenică, felul în care ne promovăm și ne adresăm publicului. Sunt lucruri care ne-au rămas și după concurs și pe care acum le aplicăm în orice situație. Deocamdată nu ne gândim să participăm în viitorul apropiat.

Am văzut pe pagina ta de Facebook că ai început turneul „Descântec”! În ce orașe vei ajunge?

Plănuim să ajungem în toate colțurile țării. Vom bifa toate orașele în care se cântă de obicei, dar ne-am dori să ajungem și la oamenii din orașele în care nu se întâmplă întotdeauna evenimente. Urmează să anunțăm al doilea calup de concerte din cadrul turneului de promovare a albumului.

Știm că tu îți compui piesele în studio! Pentru cine ai vrea să compui o melodie?

Mi-ar fi foarte greu să compun piese pentru altcineva și îmi e greu să mă gândesc la asta. Pe viitor, dacă ar apărea ocazia, nu aș refuza-o, dar acum nu caut asta.

Cu cine ți-ai dori să faci o colaborare?

Alternosfera, Coma, Byron sunt câteva dintre trupele care ne plac foarte mult și cu care mi-aș dori o colaborare.

Printre toate sesiunile de înregistrări, repetiții, concerte și emisiuni, timp de vacanțe mai ai? Ce țară ai vrea să vizitezi?

De obicei, vacanțele mele sunt tot profesionale. Tind să-mi fac vacanțele în funcție de locurile prin care cânt. Dar știu sigur că m-aș întoarce oricând în Franța.

Ai participat la „Vocea României” în 2018, fiind una dintre finaliste! Poți să ne spui ce concurent a fost favoritul tău în cea mai recentă ediție?

Am susținut-o pe Andra Botez. O știam de ceva timp, chiar am avut ocazia să joc într-un musical alături de ea la Brașov și la Iași. În fiecare an am o sensibilitate pentru echipa Irinei, oricum. L-am remarcat și pe colegul meu de la Conservator, Debu, cu care mă mai întâlnesc pe holuri. Mi-a plăcut foarte mult.

Unde te simți cel mai confortabil: pe scenă, în studio, în sala de repetiții sau în fața camerelor de filmat?

Locul meu preferat este sala de repetiții. Îmi place extrem de mult să creez, să pun cap la cap idei, să-mi petrec zile întregi lucrând la piese și momente. Iubesc cel mai mult procesul, iar pe următorul loc este scena, acolo unde mă bucură foarte mult să văd cum din public se întoarce toată energia pe care eu am pus-o de-a lungul timpului în muzică.

Ce sfaturi ai pentru tinerii care își doresc să urmeze o carieră în muzică? Și ce tips & tricks ai pentru primul concert live?

Primul concert live ar trebui să fie o încercare, un experiment din care pot trage nenumărate concluzii. Ar trebui să fie cât mai sinceri. Este cel mai important lucru ca artist. Atunci când reușești să îmbrățișezi ceea ce simți, fie că e bun sau rău și să te joci cu ideile și trăirile personale punându-le în ceva ce poate ajunge în sufletele oamenilor, ești clar pe drumul cel bun.