Dora Gaitanovici lansează vinilul „Descântec” printr-un concert special - Dora Gaitanovici Eclectic

Dora Gaitanovici întâmpină vara cu un concert inedit, pe 14 iunie, în București. Dora deschide seria Light Sessions din Expirat, cu show-ul Dora Gaitanovici Eclectic - un spectacol experimental, pe alocuri acustic, pe alocuri electronic, în care membrii trupei își vor demonstra abilitățile muzicale mai puțin cunoscute.

„Vrem să ducem albumul ăsta în toate zonele în care putem, atât geografic, cât și muzical, înainte să ne apucăm de următorul. Ne place foarte mult! Am tot avut idei despre cum am putea să îl mai punem în scenă și până la urmă am ajuns aici, în momentul de “hai să vedem cum ar suna așa”. În 14 iunie vom urca pe scenă într-o formulă mult mai mare, cu un sound total diferit față de cel cu care sunteți obișnuiți, pe alocuri acustic, pe alocuri electronic. Avem multe idei și mult curaj și suntem nerăbdători să vi le prezentăm", a declarat Dora Gaitanovici.

Dora a lansat primul album din carieră, „Descântec”, alături de Universal Music România, la finalul anului 2022. A urmat turneul omonim, cu spectacole în principalele orașe din țară. Acum, Dora închide turneul cu un nou concert în Expirat, unde va lansa albumul "Descântec", în format vinil.

Materialul discografic prezintă o colecție de nouă piese inspirate din poveștile mitice și din folclor, printre care se numără piese despre personaje din povești și legende românești.

Albumul este unul conceptual, în care Dora Gaitanovici prezintă dualitatea, fiecare piesă având corespondent, iar materialul se termină cu cea de-a nouă piesă, „Descântec”, care încheie lanțul referințelor mistice. Astfel, sunt prezentate piesele „Ana” și „Manole”, „Făt-Frumos” și „Cosânzeana”, „Soarele” și „Luna”, „Miorița” și „Moldoveanu”.

Lansarea albumului a avut loc pe 11 decembrie, la Club Expirat, unde Dora Gaitanovici a avut invitați pe Irina Rimes și Adrian Despot & Cezar Popescu.

Dora Gaitanovici este una dintre cele mai talentate artiste din peisajul muzical românesc și are deja în palmares zeci de trofee naționale, pe lângă participarea cu succes în cadrul Vocea României 2018, unde a fost unul dintre cei patru finaliști. Ea studiază pian, saxofon, canto și este pasionată de jazz, blues, rock sau de muzică clasică, iar în prezent este studentă în cadrul Universității de Muzică din București.

Vocea României pregătește un nou sezon plin de emoție, adrenalină, surprize – un show total care va aduce bucurie în casele telespectatorilor.

Toate momentele voastre favorite din sezonul 10 Vocea României și nu nu numai pot fi urmărite pe VOYO.

Fotografii: Instagram