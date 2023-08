Dorian Popa a împlinit 35 de ani! Cum a sărbătorit

Dorian Popa a împlinit 35 de ani pe 7 august și se simte mai bine ca niciodată.

Pe contul de instagram, a declarat:

„Bă, băiatule! 35 de ani, 35 de ani, dar m-am trezit în cap numai cu pavlova aia de la Ionuț de aseară! Doamne, ce gust, măi, băiatule! Deci la un moment dat mâncam cu lingura direct, din aia de tort! Așa ceva! Acum începem ziua, ne-am super odihnit, avem o săptămână plină cu surprize, o să vedeți pe youtube! Și revin și cu cadourile! O să vedeți cât de bine mă cunosc, mă, ai mei!” În cadrul unui interviu pentru Ciao , Dorian Popa a povestit:

„Cum să fie viața la 35 de ani? Mai frumoasă că niciodată pentru că dacă muncești și alergi pentru ce îți dorești, de la un an la altul viață e și mai frumoasă! Sperăm să ne țină și carcasa, asta e ce mai contează pe lângă frumusețea vieții, dar asta decide Doamne-Doamne!”

De curând, vedeta a hotărât să facă lucrurile diferit și, în condițiile în care putea alege să facă orice, a optat...să plece cu rulota. Într-unul din vlogurile sale, Dorian a povestit și cum s-a pregătit: De curând, vedeta a hotărât să facă lucrurile diferit și, în condițiile în care putea alege să facă orice, a optat...să plece cu rulota. Într-unul din vlogurile sale, Dorian a povestit și cum s-a pregătit:

„Astea sunt cumpărăturile, extrem de bine organizate. Să vedem ce înseamnă cumpărăturile pentru o vacanță cu rulota. 909 lei. Am plătit cu cardul. Nu mi se pare așa mult ținând cont că am luat perne, așternuturi. Hai să o gândim și în esență, nu doar că am mers la cumpărături și am cheltuit 900 de lei. Am luat și ventilator. Mergem acum să ne instalăm în dube."