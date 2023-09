Dorian Popa, gest inexplicabil, după arestarea lui Călin Donca. Ce a făcut influencerul

Călin Donca se află în acest moment în arest preventiv, fiind acuzat de evaziune fiscală, înșelăciune și manipularea pieței de capital pentru a promova o criptomonedă creată de el și asociații săi. Milionarul a profitat de bunătatea și încrederea oamenilor care îl urmăresc pe TikTok, printre care se numără și Dorian Popa.

Călin Donca se află în acest moment într-un scandal de proporții, după ce a fost acuzat de DIICOT de înșelăciune, evaziune fiscală și manipularea pieței de capital pentru a promova o criptomonedă. Printre oamenii care au avut încredere în el se numără și Dorian Popa, care a plătit sume mari de bani pentru panouri solare folosite atât în prorpria locuință, cât și pentru un parc votovoltaic.

Imediat după izbucnirea scandalului, Dorian Popa a ieșit în spațiul public și și-a expus părerea sinceră despre toată situația. Acesta, momentan, nu îl acuză de nimic pe Călin Donca deoarece așteaptă ca oamenii legii să îi ofere o sentință clară cu privire la afacerile lui. Totuși, influencerul a încercat să ia legătura cu fostul lui prieten, însă fără rezultat:

„Sunt șocat, sunt consternat și în același timp debusolat pentru că nu știu ce se întâmplă, nu știu ce urmează cu investițiile noastre. Parcurile există fizic, lucru care ne induce în eroare și mai tare pe noi cei care am investit acolo. Este posibil să fi fost părtaș la o escrocherie, ca să spun așa. Până acum noi cei care am reușit să ne reunim telefonic nu am reușit niciunul dintre noi să și încasăm ceva în urma investiției. Din păcate, din partea lui Călin Donca nu dăm de nimeni, nu răspunde nimeni la telefon, este așa un fel de ceață totală în care nu știm cum să acționăm”, a declarat Dorian Popa.

Acum, la câteva zile de la arestarea lui Călin Donca, Dorian Popa a făcut un gest complet inexplicabil. Acesta a șters de pe rețelele de socializare toate fotografiile și videoclipurile în care apărea alături de afaceristul reținut de DIICOT.

Sursă foto: Călin Donca/Facebook, Dorian Popa/Instagram