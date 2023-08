Dorian Popa pleacă în sfârșit într-o vacanță! A ales ceva la care mulți nu se așteptau

Își permite să aibă mai multe vacanțe pe an și poate merge în orice destinație, dar, potrivit cancan.ro , nu a mai plecat de ani de zile într-un concediu.

De data aceasta însă, în această vară, a hotărât să facă lucrurile diferit și, în condițiile în care putea alege să facă orice, a optat...să plece cu rulota.

Într-unul din vlogurile sale, citat de aceeași publicație, Dorian a povestit și cum s-a pregătit:

„Astea sunt cumpărăturile, extrem de bine organizate. Să vedem ce înseamnă cumpărăturile pentru o vacanță cu rulota. 909 lei. Am plătit cu cardul. Nu mi se pare așa mult ținând cont că am luat perne, așternuturi. Hai să o gândim și în esență, nu doar că am mers la cumpărături și am cheltuit 900 de lei. Am luat și ventilator. Mergem acum să ne instalăm în dube."

Vacanțele cu rulota sunt tot mai populare în ultima perioadă și tot mai mulți români apelează la aceste variantă. Unii închiriază rulote, alții și le cumpără, cert este că această varinată e aleasă la mai multe niveluri financiare.



