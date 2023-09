Pe 9 martie, Dorian Popa s-a operat în urma diagnosticului de ruptură de ligament încrucișat anterior la genunchiul drept.

Deși a trecut ceva timp de la intervenție, Dorian Popa nu a avut timp suficient pentru recuperare, iar Dorian Popa a declarat pentru Click:





„Nu stau bine cu piciorul, sunt niște sentimente pozitive și negative. Nu stau bine cu piciorul, pentru că nu am mai ajuns la recuperare, pentru că am avut prea multe concerte, deci nu am cum să mă supăr. Am terminat vara în cel mai frumos mod posibil și m-am reîntors la colegii de la Steaua, la recuperare, la FCSB cum îi spune acum, și le mulțumesc lui Ovidiu și lui Meme Stoica din suflet pentru că mă primesc acolo.









FOTO: DORIAN POPA INSTAGRAM După fiecare tratament de recuperare mă simt mai bine. Mai am 6 luni de zile. Teoretic, după un an de la operație, deja începi să uiți de dureri.”

