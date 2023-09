Dragoș Petrescu de la Imperiul Leilor, secretul din spatele succesului. Cum a reușit să evite eșecul în afaceri

Dragoș Mihai Petrescu, fondatorul lanțului City Grill Restaurants, a dezvăluit care este secretul din spatele unei afaceri de succes.

Dragoș Mihai Petrescu este veteranul show-ului Imperiul Leilor, care revine pe micile ecrane din 19 septembrie, pe PRO TV și pe VOYO!

Este fondator al lanțului City Grill Restaurants, coordonator al Coaliției pentru Dezvoltarea României, vicepreședinte al Romanian Business Leaders și secretar general al Organizației Patronale a Hotelurilor și Restaurantelor.

Dragoș intrat în lumea afacerilor în anii '90, când a început să vândă ziare și a deschis ulterior în Piața Dorobanți o tarabǎ, după care mai multe.

Debutul propriu-zis ca antreprenor în industria ospitalitǎții a avut loc în anul 1999, când, în asociere cu Cǎtǎlin Mahu, a fondat brandul de restaurante „La Mama”.În anul 2004, Dragoș Petrescu s-a retras din asociere și a deschis, ca asociat majoritar, primul restaurant City Grill din București, în cartierul Primǎverii. În urmǎtorii ani s-au pus bazele unor branduri noi precum „City Café”, „Trattoria Buongiorno” și „Hanu’ Berarilor”. Ivestitorul de la Imperiul Leilor a redeschis și restaurantele simbolice ale Bucureștiului - Caru' cu Bere, Hanu' lui Manuc și restaurantul Pescǎruș din Parcul Herăstrau.

Azi, Dragoș Petrescu este unul dintre cei mai puternici oameni de business din România, este deja veteran la Imperiul Leilor și a inspirat o mulțime de oameni curajoși.

Dragoș Petrescu este foarte activ pe rețelele de socializare, acolo unde, recent, le-a dezvăluit urmăritorilor săi care este cheia succesului într-o afacere și cum reduce eșecul într-un business.

„De ce am reușit eu față de alții? Nu știu să spun, probabil din două motive. Am știut să văd unde este oportunitatea, într-o mare de propuneri. După ce am găsit oportunitatea sau eu am crezut că am găsit-o, m-am uitat la ea cu modestie, curiozitate, să mă gândesc de mai multe ori dacă chiar este o oportunitate.Și atunci când îți pui întrebarea asta reduci foarte mult rata de eșec”, a dezvăluit Dragoș Petrescu, pe Instagram.



