Dublura lui Bruce Willis și-a cunoscut idolul doar în trecere: „M-a salutat, mi-a zâmbit, dar nimic mai mult”

Toți marii actori au dubluri sau sosii, însă Bruce Willis poate trece complet neobservat datorită unui actor din Argentina care îi seamănă leit. Singura condiție e să nu deschidă gura.

Pablo Perillo are 52 de ani și este actor de la vârsta de 4 de ani. Nu e un excelent vorbitor de limba engleză, însă asemănarea cu idolul său Bruce Willis e atât de evidentă încât și acum este oprit pe stradă pentru autografe.

Actorul, care și-a dat seama acum mai bine de 25 de ani că ar putea face carieră din asemănarea cu starul de la Hollywood, nu știa în tinerețe cine e Bruce Willis.

„N-aveam nicio idee. Greu de ucis tocmai ieșise în cinema, prima parte. Un lucru incredibil era că purtam un tricou cu mușchi și aveam păr scurt. Dar atunci nu-mi păsa”, s-a confesat Pablo Perillo pentru pousta.com.

Argentinianul a dezvăluit că pe atunci toată lumea se uita la el convinsă că era Bruce Willis în persoană.

„Oriunde mergeam, oamenii se zgâiau. Chiar și la restaurant mă arătau cu degetul de la masa vecină. Și atunci m-am dus ca să-i înfrunt. Am preluat controlul, dar la început m-a făcut să mă simt inconfortabil. A fost o situație stranie”, și-a amintit sosia perfectă a lui Bruce Willis.



Vezi mai multe poze cu dublura lui Bruce Willis în GALERIA FOTO de mai jos!

Asemănarea izbitoare cu Bruce Willis l-a adus mai aproape ca niciodată de idolul său. În 2002 a primit invitația de a participa la un concurs de sosii, organizat de ziarul argentinian Clarin. La scurt timp a fost sunat de cineva din SUA, care i-a propus să vină la Los Angeles, la petrecerea organizată cu prilejul premiilor SAG.

„A fost nebunie. Am mers cu limuzina și am pășit pe covorul roșu, în urma lui Denzel Washington și Halle Berry. Am mers la toaletă, Steven Spielberg tocmai ieșea. Rod Lowe își făcea nevoile și atunci am început să-mi joc rolul. N-a înțeles nimic, dar Matthew Perry, care este foarte apropiat de Bruce, a fost foarte confuz”, a mai spus argentinianul.

Citește și: Greu de doborât. Cum a apărut Bruce Willis la două zile după ce a fost cărat pe brațe la ieșirea din club

A jucat cu adevăratul Bruce Willis în Greu de ucis 4

Pablo Perillo spune că a primit un rol „mărunt” în Greu de ucis 4, unde a tras niște cadre în timp ce vorbea la telefon, în locul actorului principal. Acolo l-a întâlnit pe Bruce Willis, însă nu a fost genul de întâlnire la care visase.

„L-am văzut de departe. M-a salutat, în trecere, mi-a zâmbit, dar nimic mai mult”, a spus actorul, care nu l-a mai întâlnit pe Bruce Willis niciodată.

Însă, asemănarea cu starul de la Hollywood i-a adus lui Pablo Perillo mai multe contracte pentru filmarea de reclame și campanii guvernamentale. Cum este și această campanie de informare a publicului din Chile cu privire la măsurile recomandate în caz de cutremur.

Argentinianul spune că asemănarea cu Bruce Willis l-a copleșit și că vrea să iasă din pielea actorului american. Vrea să fie Pablo, să joace în piese de teatru, pe care le adoră, dar și în filme care îl vor pe el, nu pe Willis.

„M-au chemat să joc în reclame, emisiuni TV și toate astea. Am început să fiu Bruce, nu Pablo; până și mama îmi spune Bruce, prietenii la fel. Am avut grijă de Bruce, dar nu am nevoie de un psiholog pentru a îndepărta personajul. Știu că sunt Pablo, Bruce e doar un personaj”, a mai spus actorul argentinian.

Fotografii: @dobledebruce/Getty Images

Vezi și VIDEO: Viaţa bate vlogul - sez. 2, episodul 7: ”Comuniștii ne-au luat tot! Din palat ne-am mutat în cort”