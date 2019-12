După anunțarea divorțului de Marius Elisei, Oana Roman surprinde cu fotografii feminine și sexy

În viața Oanei Roman, apar schimbări după schimbări.

Pe Instagram, Oana a publicat câteva imagini dintr-o sedință foto…alfel. Mai precis, pentru o reclamă, Oana a pozat în lenjerie sexy și în halat, așa cum iese de la duș. Faptul că a slăbit considerabil în ultima perioadă a ajutat-o să se simtă bine în această ipostazi inedită.



VEZI MAI MULTE POZE, ÎN CARE OANA ARATĂ ALTFEL DECÂT O ȘTII, ÎN GALERIA FOTO DE MAI JOS

Fotografiile au surprins fanii, mai ales că au venit după anunțul divorțului, făcut tot pe o rețea e socializare, prin următorul mesaj:





“Am ezitat de zeci de ori să fac această postare! Am scris-o şi am şters-o apoi ! Din păcate o fac până la urmă! Sunt un om asumat, sincer şi transparent. Niciodată nu am fost ipocrită şi nu am mimat sau pozat în fericirea perfectă aşa cum se face pe reţelele sociale. Am o datorie faţă de publicul meu pe care nu l-am minţit niciodată. Prefer să aflaţi de la mine decât din zvonuri sau speculaţii.