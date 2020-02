După ce a pozat sexy, Oana Roman are din nou curaj: a postat o fotografie fără filtre și fără pic de machiaj

A slăbit, a pozat sexy și e tot mai îndrăzneață când vine vorba de alegerea vestimentației și de look-ul abordat.

Cea mai recentă fotografie care arată că Oana e tot mai curajoasă e una care o prezintă fără machiaj. Poza nu are filtru, dar Oana pare foarte încrezătoare că doar niște sprâncene frumos pensate o fac să strălucească:

"No filter. No make up. Doar niște sprâncene minunate care au schimbat tot! In bine, zic eu !"



Despărțirea de Marius Elisei a fost declanșatorul pentru o nouă viața în cazul fiicei lui Petre Roman. Aceasta și-a cumpărat casă într-o zonă de lux a capitalei, are o mașină de peste 60 de mii de Euro, se bucură de statutul de mamă și se simte din ce în ce mai bine cu ea însăși. În plus, a decis să își sprijne și mama și a ajutat-o să se mute alături de ea, pentru a nu se simți singură și pentru a nu plăti în continuare chirie, dintr-o pensie insuficientă.



