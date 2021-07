După ce a sugerat că a consumat substanțe interzise la studio la Alex Velea, Fulgy face alte afirmații legate de artist

Nici nu a ieșit bine de la spitalul Obregia, că Fulgy pune showbiz-ul pe jar.

A făcut afirmații care i-au șocat pe mulți, s-a ales cu doar penal - un altul - și a făcut postări pe Instagram surprinzătoare.

Întâi, după ieșirea de la Obregia, tânărul a făcut o postare pe rețelele de socializare și a publicat pe InstaStory câteva imagini cu el, după care a transmis și un mesaj:

"Aș vrea să fac un anunț de presă pentru toată presa. Sunt bine, nu aveam cum să fiu altfel, nu mai am permis, sunt puțin dezamagit. Am fost la studio la Alex Velea, s-au consumat acolo substanțe interzise, THC, iarbă, canabis. (...) Am lăsat în urmă trecutul. (...) Aș vrea să îmi cer scuza față de fanii mei și față de fanii familiei mele."



Ulterior, fiul Clejanilor a revenit la gânduri mai bune despre Alex Velea, chiar dacă discursul său a fost total diferit:

"Aș vrea să spun clar, să nu înțeleagă lumea greșit sau ceva de genul, că Alex Velea se droghează. Doamne-ferește. Alex Velea e prietenul meu, e un familist convins, are doi copii frumoși. Alex Velea nu se droghează, nu am auzit în viața mea că Alex Velea s-ar droga. Am fost la Alex Velea, care e un exemplu de om pentru mine, ca să îi dau niște bani și să semnez nișlte chestii din punct de vedere muzical, ca să colaborăm, și am vorbit de piesă. Mi-am cumpărat un cățel, îl ceamă Cash, iar Alex Velea o să-i facă o piesă cățelului meu. Atât a fost. 15 minute a durat discuția la Golden Boy Society. După aceea au venit cu mine doi băieți de-ai lui, pe care i-am chemat acasă, să punem la punct niște piese. Ajung la Baba Novac, eu stau în Dristor, și acolo era un filtru de poliție, de 16-18 mașini," a declarat Alex Velea într-o emisiune de divertisment, preluat de cancan.

Fulgy a șocat și cu alte afirmații:

“Eu, aici la emisiune, am venit îmbrăcat de 10.000 de euro de la Philip Plein. Ciorapii Gucci sunt 500 de euro. Eu la cafea ascult Vivaldi și Mozart. Eu umblu cu 2000-3000 de euro la mine mereu, de aia mă opresc polițiștii. (...)În Spania avem psiholog, psihoterapeut și un duhovnic. (...) Eu când a fost scandalul cu sora mea, nu am ieșit o lună din casă. Eram într-un program de recuperare. Am fost acum 4-5 ani cu fata celui mai mare interlop al României. În anturajul ei am consumat THC, canabinoid care se dă la petreceri. În cluburi toată lumea se droghează cu cocaină. Eu nu pot să trag pe nas că am deviație de sept și sunt dependent de spray nazal. Din cauza anturajului vagabonțesc în care era fata asta am mai experiementat și eu să văd cum e. M-am dus la tata și i-am spus că eu nu mai pot. M-a trimis în Spania, unde avem psiholog, psihoterapeut și un duhovnic. Îmi cer scuze în fața părinților mei și a lui Dumnezeu. Drogul e autodistrugere!”, a mai spus Fulgy.