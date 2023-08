După ce a tăiat respirația tuturor ca mireasă la cununia civilă, Cătălina Grama vorbește despre cununia religioasă 

La cununia civilă, Cătălina Grama a fost de-a dreptul superbă în trei rochii de mireasă.

Ținutele au fost semnate de La Mode Toujour și au făcut-o pe Cătălina să le taie respirația celor prezenți. Despre ziua specială, Cătălina Grama a declarat:

„Am trăit ieri cel mai frumos vis! Sub cerul liber din Martina Francă, am zis “da”. Înconjurați de familia noastră ne-am unit destinele într-o ceremonie civilă intimă și foarte romantică. Zora și Achim ne-au stat alături și acesta a fost cel mai frumos și important sentiment!”, a spus Cătălina Grama pentru protv.ro.

Pentru că a fost atât de frumoasă la cununia civilă, mulți se așteaptă la ceva cu totul spectaculos la cununia religioasă. Despre aceste eveniment, Cătălina Grama a declarat pentru CLICK!:

„Am făcut doar cununia civilă. În ce privește cununia religioasă, mai vedem ...”

Despre nuntă, Cătălina a scris și pe rețelele de socializare:

„Soția ta pentru totdeauna, Paul Ipate! M-am îndrăgostit iremediabil de Italia anul trecut, atunci când am facut cu Paul o escapadă în Puglia. Atunci am știut și am simțit că va fi locul în care ne vom căsători.

Peisajele incredibile, simplitatea și vibrația specifică a locurilor, frumusețea fiecărui colțișor din acest rai ne-a inspirat să organizăm o nuntă în stil italian. «Dolce far niente» este vorba favorită a italienilor și exact asta am visat să facem.”

FOTO: CĂTĂLINA GRAMA PENTRU PROTV.RO

