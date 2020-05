După o căsnicie de 70 de ani, doi bătrâni au fost despărțiți de carantină! Reuniunea lor a fost impresionantă

După 70 de ani de căsătorie, Jean și Walter Willard (89 și, respectiv, 91 de ani) nu s-ar fi gândit niciodată că vor petrece săptămâni întregi la distanță din cauza pandemiei de COVID-19.

Cu blocaje stricte plasate pentru casele de bătrâni, perechea din New York a fost forțată să intre în carantină separat. Dar cuplul s-a reunit săptămâna trecută, iar reîntâlnirea a emoționat o lume întreagă!

Înainte de pandemie, Jean Willard locuia la Eddy Memorial Geriatric Center din Troy, New York, în timp ce soțul ei, Walter, se afla în casa lor de la câteva minute distanță.

"Tatăl meu mergea înainte de pandemie la mama mea în fiecare zi și petrecea acolo cea mai mare parte din zi. Era acolo de dimineață până seara”, declară fiica cuplului, Wendy Willard, pentru CBS 6.

Walter and Jean have been married for 70 years.

“I Love You, Darling.”

Jean is 89 years old and lives in a nursing home. Walter is 91.

Because of the lockdown, they couldn't see each other. Jean cried every day.

They just reunited.????❤️pic.twitter.com/vPHAq1JKAz