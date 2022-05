După șapte ani de abstinență totală, Charlize Theron are un nou iubit. Acesta are un copil cu altă actriță celebră

Charlize Theron (46 de ani) nu a mai fost văzută cu un iubit de acum șapte ani, de când s-a despărțit de actorul Sean Penn.

Acum însă, conform US Weekly, aceasta se întâlnește cu modelul Gabriel Aubry (45 de ani), celebru pentru relația sa cu Halle Berry, cu care are și o fiică de 14 ani, Nahla.

Charlize Theron are, la rândul ei, două fetițe adoptate: Jackson (10 ani) și August (8 ani).

Deși Charlize și Gabriel Aubry se cunosc de multă vreme, sursa apropiată care a vorbit pentru US Weekly a precizat că relația lor ”nu e nimic serios” și că cei doi nu se grăbesc.

Actrița nu a mai fost văzută cu un iubit din luna iulie 2015, de când s-a despărțit de Sean Penn.

Charlize Theron is 'dating' Halle Berry's ex Gabriel Aubry: According to US OK! magazine, 44-year-old actress, Charlize Theron, has been… pic.twitter.com/S4B7ST8vkc