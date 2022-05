După Twitter, miliardarul Elon Musk vrea să cumpere și Coca-Cola pentru „a pune cocaina înapoi în băutură”

A pus ochii pe o nouă țintă! După achiziția Twitter, Elon Musk vrea să cumpere și Coca Cola "pentru a pune cocaina la loc" în această băutură.

Elon Musk a scris, miercuri, pe Twitter că va cumpăra și compania Coca-Cola, dintr-un motiv inedit: vrea să pună cocaina înapoi în celebra băutură.

Postarea miliardarului în vârstă de 50 de ani survine la două zile după ce acesta a cumpărat Twitter printr-o tranzacție în valoare de 44 de miliarde de dolari. "Hai să facem Twitter cât mai distractiv!", a scris el pe platformă la nici o oră după ce și-a exprimat dorința de a cumpăra Coca-Cola.



Next I’m buying Coca-Cola to put the cocaine back in