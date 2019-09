Dwayne Johnson a fugit din luna de miere pentru a-i face o favoare lui Kevin Hart. „E ca și copilul meu”

Proaspăt căsătorit, actorul Dwayne Johnson a fugit din luna de miere pentru a sări în ajutorul bunului său prieten Kevin Hart. Acesta din urmă a suferit un groaznic accident de circulație la 1 septembrie.

Dwayne Johnson se distra de minune cu proaspăta sa soție, Lauren Hashian, în insula Kauai, cea mai veche din arhipelagul Hawaii. Când a auzit de teribilul accident suferit de comediantul Kevin Hart, actorul a luat primul avion spre Los Angeles pentru a-i face un favor bunului său prieten.

Kevin Hart ar fi trebuit să apară în prima emisiune Kelly Clarkson Show a noului sezon, însă din cauza accidentului său nu s-a putut prezenta la filmări. Astfel că Dwayne Johnson s-a dus în locul lui, ca să-i țină locul.

„Când fiul meu @KevinHart4real suferă un accident, tăticul lui intervine. Da, m-am întors din luna de miere mai devreme (Lauren a aprobat asta pentru că o iubște pe Kelly), iar acum eu și Kelly suntem cei mai buni prieteni. Fiți pe recepție luni! Ne-am distrat de minune”, a dezvăluit Dwayne Johnson pe Twitter.

Realizatoarea emisiunii, Kelly Clarkson, a publicat pe Twitter și câteva imagini video din show-ul care va fi la TV pe 9 septembrie.

When Dwayne @TheRock Johnson leaves his honeymoon early to be the first guest ‼️ #KellyClarksonShow pic.twitter.com/L23UcVrn5p