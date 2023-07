Dylan Sprouse, din serialul "Zack și Cody, ce viață minunată", și iubita sa s-au căsătorit în secret

Dylan Sprouse, actorul din serialul "Zack și Cody, ce viață minunată", care l-a interpretat pe carismaticul Zack Martin, s-a căsătorit. Tânărul de 30 de ani și logodnica sa, modelul Barbara Palvin, și-au spus "DA", la o lună după ce au confirmat zvonurile legate de logodna lor.

Dylan Sprouse, în vârstă de 30 de ani, și Barbara Palvin, în vârstă de 29 de ani, formează un cuplu de mai bine de cinci ani. Cei doi au au început să se întâlnească după ce actorul i-a trimis modelului un mesaj pe Instagram, iar restul a fost istorie.

Povestea lor de dragoste a fost urmărită cu drag de fani și a fost considerată mereu un exemplu de relație sănătoasă, motiv pentru care mulți se întrebau când va sosi și nunta. Iată că momentul a venit, cei doi căsătorindu-se în secret, în cadrul unei ceremonii intime ce a avut loc în Ungaria, țara natală a Barbarei.

În fotografiile distribuite în mediul online, cei doi pot fi văzuți în biserică, alături de cei dragi, în timp ce părăseau altarul. Barbara Palvin a optat pentru o rochie simplă, cu corset, parul căzut pe spate și un voal lung, iar Dylan Sprouse a purtat un costum negru, elegant.

Dylan Sprouse and Barbara Palvin got married over the weekend in Hungary. ???? https://t.co/uKbBHkYvGV