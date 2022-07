E cea mai sexy femeie din lume, dar a fost înșelată de soț! Emily Ratajkowski se pregătește de divorț

Mulți spun că e cea mai sexy femeie din lume, însă asta nu l-a împiedicat pe soțul ei să o înșele. Emily Ratajkowski, care are un bietel de un an cu Sebastian Bear-McClard, se pregătește de divorț, potrivit publicației Page Six.

Emily Ratajkowski și Sebastian Bear-McClard sunt căsătoriți de patru ani, însă zvonurile legate de infidelitatea bărbatului circulă de mai multa vreme. “Da, a înșelat-o”, a spus o sursă apropiată cuplului pentru Page Six. Deocamdată Emily nu a depus actele, însă se pare că se îndreaptă în această direcție.

De ceva vreme Emily Ratajkowski a fost văzută fără verighetă în public, dar și în clipurile pe care le postează pe TikTok. În februarie, la aniversarea a patru ani de căsnicie vedeta a marcat momentul pe Instagram, însă de Ziua Tatălui nu i-a făcut nicio urare publică soțului ei.

Spre deosebire de Emily, Sebastian Bear-McClard poartă încă verigheta.

Emily Ratajkowski nu este singura vedetă de top înșelată de partener. Dive ca Jennifer Lopez, Beyonce sau Salma Hayek au fost înșelate și ele. Dacă Beyonce s-a despărțit de Alex Rodriguez, Beyonce și Salma Hayek și-au iertat soții și sunt încă împreună.