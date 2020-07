E considerată cea mai sexy mămică din lume. Tammy Hembrow, irezistibilă în ochii bărbatilor, chiar și cu micuții de mână

Tammy Hembrow este genul de femeie după care bărbații întorc capul pe stradă, chiar și atunci când ține doi copii de mână. Australianca în vârstă de 26 de ani are doi copii, o fetiță și un băiețel, însă s-a despărțit în urmă cu doi ani de tatăl acestora.

De… “profesie” influencer ( :) ), Tammy Hembrow este un fel de Kim Kardashian…blondă a Australiei. Ca și Kim, mai are încă 4 surori, iar acestea sunt vedetele propriului reality show - Hanging With The Hembrows.

Blondă, cu ochi albaștri, buze voluminoase și un corp atletic cu rotunjimi perfecte, Tammy Hembrow stârnește fascinația bărbaților, dar și a femeilor, oriunde își face apariția. Aceasta câștiga o avere din postări publicitare pe Instagram, are propria linie vestimentară de haine de fitbess și accesorii sportive.

Mamă de doi copii, acesta le-a mărturisit surorilor sale că își dorește neapărat un al treilea. Mai mult, vrea să îl nască așa cum a făcut una din surori – în apă, în cadă, deși până acum a apelat de două ori la cezariană.