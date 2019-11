E de neoprit! Rodrigo Alves și-a scos “pătrățelele” de pe abdomen și și le-a pus în… posterior

Rodrigo Alves uimește în continuare cu deciziile sale de neînțeles. Cunoscut ca “bărbatul Ken”, din cauza multiplelor operații estetice care îl fac să arate ca o păpușă de plastic, Alves este non stop în sala de operație.

Deși specialiștii i-au sugerat să se oprească, iar unii chiar au refuzat să îl mai opereze, brazilianul găsește mereu medici dornici să se afirme și să își facă publicitate pe seama lui.

Chiar dacă luna trecută se plângea că îi cade nasul, Alves și-a făcut curaj și s-a urcat din nou pe masa de operație. De data asta și-a scos “pătrățelele” de pe abdomen și, că să nu le iroseaca, a implantat “grăsimea” rămasă în posterior.

Practic, acesta și-a făcut un Brazilian Butt Lift. Alves s-a lăsat filmat în timpul procedurii pentru un documentar difuzat de un post german de televiziune.

“Chiar dacă oamenii cred că arăt fantastic, nu cred că transmit un mesaj pozitiv pentru că nu am obținut acel abdomen prin sport, ci am plătit pentru el. În plus, nu se potrivea cu restul corpului meu, arătam un pic ridicol”, a spus Alves.

Din dorința de a se reinventa, bărbatul și-a petrecut aproape jumătate din viață încercând să se tranforme în celebra păpușă Ken.

Convins că avea un corp total inestetic, Rodrigo Alves a trecut prin numerose intervenții chirurgicale, menite să îl apropie de "perfecțiune".

"Nu m-am născut așa! M-am transformat. A fost o călătorie foarte lungă și încă nu a ajuns la final.

Reprezint a noua generație a societății moderne, o societate în care avem libertatea să fim exact așa cum ne dorim", a scris Rodrigo Alves pe Instagram.

Deși este mulțumit de felul în care arată, Rodrigo Alves susține că trebuie să mai lucreze la anumite ascpecte. Din anul 2000 și până în prezent, brazilianul a suferit circa 60 de operații de estetice și are în plan să își mai retușeze câteva zone ale corpului.

"Mi-am petrecut întreaga viață încercând să mă descopăr. Acum că am corpul și chipul pe care mi le-am dorit, îmi doresc să opresc procesul de îmbătrânire cu ajutorul celulelor stem", a declarat brazilianul în cadrul unui interviu acordat publicației The Sun.