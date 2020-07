E de nota 10 la BAC și arată de nota 10! Maia ar putea să devină model, dar se visează...ambasador

Arată ca un model, dar vrea o carieră în diplomație și mizează pe alte calități.

Calități care deocamdată i-au adus nota 10 pe linie la examenul de Bacalaureat, susțiut la limba si literatura românã, la istorie și la logicã.







Maia Teodora Perju este absolventa Colegiului National “Gh. Rosca Codreanu” din Bârlad, iar la afișarea rezultatelor, a povestit, pentru vremeanoua.ro ce pasiuni și ce visuri are.

“Sunt foarte bucuroasã cã am reusit sã obtin un asemenea rezultat. Sincer, mã asteptam la note mari pentru cã, cel putin în ultima lunã, am învãtat continuu: mã trezeam dimineata si învãtam pânã seara târziu, a doua zi o luam de la capãt. Mã asteptam sã iau 10 la Logicã si Istorie si un 9.80 la Limba Românã pentru cã mi se pãrea cã am gresit putin cu <<asezarea în paginã>>, de asta am fost extrem de surprinsã când am vãzut cã am reusit sã iau 10 si la românã si cã nu m-am înselat cu privire la notele de la celelalte probe. Nu exagerez deloc când spun cã m-am pregãtit foarte mult pentru examenul acesta. Încã de anul trecut, mi-am impus cã trebuie sã trec cu una dintre cele mai bune note din clasã, mereu mi-a plãcut sã fiu printre primii.”







“Evident, toti profesorii au avut o contributie importantã pentru succesul meu, nu numai cei ale cãror materii au fost materii de examen, dar si restul, pentru cã de foarte multe ori ne-au acordat timp sã învãtãm pentru BAC sau nu ne-au mai stresat cu materia lor pentru cã erau constienti cã eram deja stresati pentru acest examen. Cred cã, dacã nu as fi fost la <<Gh. R. Codreanu>>, nu as fi putut obtine rezultatele pe care le-am obtinut. Cei patru ani de liceu aici au fost cea mai frumoasã experientã de pânã acum, mã refer atât din punct de vedere al colectivului, cât si al profesorilor care m-au ajutat sã mã ridic foarte mult, comparativ cu nivelul meu din momentul în care am intrat la Codreanu. La facultate voi merge la SNSPA, Facultatea de Stiinte Politice, specializarea Relatii Internationale si Studii Europene Bucuresti sau la Facultatea de Istorie, aceeasi specializare, din cadrul Universitãtii Bucuresti. La momentul actual, mi-ar plãcea foarte mult ca dupã terminarea facultãtii sã urmez o carierã politicã, la o ambasadã în strãinãtate, unde sã reprezint România”.

ÎN GALERIA FOTO O PUTEȚI VEDEA PE MAIA BLONDĂ ȘI BRUNETĂ, DAR MEREU FRUMOASĂ



PE PRO TV PLUS PUTEȚI VEDEA EXCLUSIV "SHARE ÎN BUCATE":





FOTO: FACEBOOK MAIA TEODORA PERJU