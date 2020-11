E! People's Choice Awards 2020, lista câștigătorilor. Prima ediție din pandemie

Prima ediție a premiilor E! People's Choice Awards desfășurată în pandemie și-a stabilit câștigătorii în cadrul unei gale care a avut loc în noaptea de duminică spre luni, în Santa Monica. Cine sunt cele mai populare vedete din showbiz-ul internațional.

The Barker Hangar, un garaj de avioane de pe aeroportul din Santa Monica, California, a fost locul de desfășurare al celei de-a 46-a ediții a galei E! People's Choice Awards. Cele mai apreciate vedete, producții cinematografice, de televiziune și din muzică votate de publicul larg au fost recompensate cu statuete.

Gala a fost transmisă la televizor, însă în sală nu au fost spectatori.

Cristina Ich a fost votată cea mai populară vedetă din România pe rețelele sociale, după ce anul trecut Adelina Pestrițu a fost recompensată la categoria Best Romanian Pop Culture Influencer.

Iată câștigătorii E! People's Choice Awards 2020!

People's Icon 2020: Jennifer Lopez

People's Champion Award: Tyler Perry

Fashion Icon Award: Tracee Ellis Ross

Filmul anului 2020: Bad Boys for Life

Comedia anului 2020: The Kissing Booth 2

Filmul de acțiune al anului 2020: Mulan

Filmul dramă al anului 2020: Hamilton

Filmul de familie al anului 2020: Onward

Actorul anului 2020: Will Smith (Bad Boys for Life)

Actrița anului 2020: Tiffany Haddish (Like A Boss)

Actorul anului 2020 într-o dramă: Lin-Manuel Miranda (Hamilton)

Actorul anului 2020 într-o comedie: Joey King (The Kissing Booth 2)

Actorul anului 2020 într-un film de acțiune: Chris Hemsworth (Extraction)

Serialul anului 2020: Anatomia lui Grey

Serialul drană al anului 2020: Riverdale

Serialul de comedie al anului 2020: Never Have I Ever

Reality-show-ul anului 2020: Keeping Up with the Kardashians

Emisiunea-conncurs a anului 2020: The Voice

Starul TV al anului 2020: Cole Sprouse (Riverdale)

Vedeta TV a anului 2020: Ellen Pompeo (Anatomia lui Grey)

Vedeta TV a anului 2020 într-o dramă: Mandy Moore (This Is Us)

Vedeta TV a anului 2020 într-o comedie: Sofia Vergara (Modern Family)

Talk-show-ul de zi al anului 2020: The Ellen DeGeneres Show

Talk-show-ul de noapte al anului 2020: The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

Starul anului 2020 într-un reality-show: Khloé Kardashian (Keeping Up with the Kardashians)

Artistul anului 2020: Justin Bieber

Artista anului 2020: Ariana Grande

Trupa muzicală a anului 2020: BTS

Cântecul anului 2020: Dynamite (BTS)

Albumul anului 2020: Map of the Soul: 7 (BTS)

Artistul country al anului 2020: Blake Shelton

Artistul latino al anului 2020: Becky G

Artistul debutant al anului 2020: Doja Cat

Videoclipul anului 2020: Dynamite (BTS)

Colaborarea anului 2020: WAP (Cardi B ft. Megan Thee Stallion)

Starul anului 2020 în social media: Emma Chamberlain

Beauty Influencer în 2020: James Charles

Celebritatea anului 2020 în social media: Ariana Grande

Fotografii: Getty Images

