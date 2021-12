Ea a fost desemnată cea mai frumoasă femeie din America. Cine e noua Miss USA: “Sunt reală. Am defecte''

Au trecut vremurile în care frumusețea era singurul criteriu la concursurile de “Miss” din întreaga lume. Concurentele nu mai sunt jurizate numai după aspect, ci trebuie să dea dovadă și de alte calități ca să primească mult râvnita coroană. Inteligența, carisma, talentul, skills-urile de comunicare și de lidership – toate acestea sunt criterii care contează în desemnarea câștigătoarei.

Se pare că toate aceste calități le-a avut Miss Alaska Emma Broyles, care a fost desemnată Miss America. Pe lângă trofeul pe care s-au “bătut” 51 de concurente, Emma a primit și o bursă în valoare de 100.000 de dolari la un colegiu prestigios.

Organizatorii concursurilor de frumusețe vor să schimbe această “etichetă” și să promoveze ideea că o competiție de Miss e mai mult decât o reuniune de fete frumoase.

Noua Miss SUA susține că nu este, nici de departe, perfectă. “Sunt reală. Am defecte. Am ADHD. Am dermatilomanie, care este o formă de ODC. M-am luptat cu toate astea și, astfel, am ajuns un om mai bun”, a spus Emma Broyles.