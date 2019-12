Ea e cea mai sexy femeie din lume, dar puțini știu cum arată soțul ei. Cine o iubește pe Emily Ratajkowski

Emily Ratajkowski este, fară îndoială, una dintre cele mai sexy femei din online, dar și din offline. Zeiță a Instagramului, modelul se mândrește cu un corp perfect și și cu un bust natural de dimensiuni impresionante. Deși are milioane de admiratori, vedeta nu le dă acestora nicio speranță: este căsătorită!

Fanii lui Emily Ratajkowski au fost devastați în momentul în care au aflat că aceasta s-a căsătorit. Nici măcar nu știau că are o relație! Modelul a anunțat în februarie 2018 că s-a căsătorit cu producătorul de filme Sebastian Bear-McClard, care este acum unul dintre cei mai invidiați bărbați de pe planetă.

În vârstă de 32 de ani, Sebastian Bear-McClard se mândrește cu cea mai sexy soție de pe Instagram. Acesta are în CV-ul de producător filme ca Good Time, Heaven Knows What și Still Life. Are și câteva prezențe ca actor în scurtmetraje.

Tabloidele au scris că cei doi s-au căsătorit după numai câteva săptămâni de relație, însă se pare că se cunoșteau mai demult, făcând parte din aceleași cercuri de prieteni.

Presa americană scrie că producătorul ar avea o avere de 12 milioane de dolari, aproape dublu față Emily.

