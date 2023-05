Ed Sheeran a câștigat procesul în care a fost acuzat de copierea piesei Let's Get It On a lui Marvin Gaye

Ed Sheeran nu a copiat „progresii armonice, elemente melodice și ritmice” din piesa „Let's Get It On” atunci când a compus hitul „Thinking Out Loud” (2014). Instanța din SUA a decis că artistul britanic nu se face vinovat de plagiat și a emis o decizie favorabilă lui Sheeran.

După trei ore de deliberări, juriul Curții Federale din Manhatthan, New York, a stabilit că Ed Sheeran nu se face vinovat de plagiat. Artistul a fost acuzat de moștenitorii unuia dintre compozitorii Let's Get It On (1973) că și-a însușit părți armonice și melodice din piesa cântată de Marvin Gaye .

Instanța a stabilit joi că acuzațiile sunt nefondate, la șase ani de la deschiderea dosarului de plagiat. Ed Sheeran a fost atât de emoționat, încât și-a îmbrățișat avocatul, scrie ziarul The Independent.

Ed Sheeran dezvăluia că se va lăsa de muzică dacă va pierde acest proces. El a fost amenințat de moștenitorii lui Ed Townsend că va pierde 100 de milioane de dolari, daune pentru plagierea piesei. La finalul procesului, Ed Sheeran și-a manifestat satisfacția că-și va păstra milioanele.

„Se pare că, până la urmă, nu va trebui să renunț la jobul meu de zi cu zi”, a spus Sheeran în fața presei.

Fotografii: Getty Images

Vezi și VIDEO: