Ed Sheeran, decis să renunțe la muzică dacă va fi găsit vinovat de plagiat. Cine îi cere 100 de milioane $

Ed Sheeran (32 de ani) are o carieră impresionantă în muzică, dar e decis să renunțe la ea dacă va fi găsit vinovat de plagiat. Artistul e acuzat că a copiat o piesă celebră din 1973 și riscă să piardă 100 de milioane de dolari.

Ed Sheeran este convins să termine cu muzica în cazul în care va fi găsit vinovat de plagiat, în procesul intentat de moștenitorii unuia dintre compozitorii piesei Let's Get It On. Hitul din anii ’70 a fost scris de Ed Townsend și Marvin Gaye, ambii decedați în prezent.

Dar, moștenitorii lui Ed Townsend susțin că există prea multe asemănări între piesa din 1973 și Thinking Out Loud, hitul cântărețului britanic lansat în 2014. Artistul a dezvăluit că va renunța la muzică dacă instanța va considera că a plagiat.

„Dacă se întâmplă, renunț, mă opresc. Mi se pare cu adevărat jignitor să-mi dedic toată viața ca să fiu interpret și compozitor și să am pe cineva care să o diminueze”, a spus artistul la audierea de luni, de la Curtea Federală din Manhatthan, conform Daily Mail.

Ce probe au acuzatorii împotriva lui Ed Sheeran

Cei care l-au chemat în judecată pe artist au adus în instanță un videoclip în care au pus imagini live cu interpretarea lui Sheeran și cea a lui Marvin Gaye, subliniind elementele comune ale celor două piese. Moștenitorii lui Ed Townsend caută dreptatea și cer 100 de milioane de dolari, despăgubiri pentru prejudiciile cauzate de încălcarea legislației referitoare la protecția drepturilor de autor.

Vezi mai jos cele două piese comparate! VIDEO

Ed Sheeran s-a apărat spunând că artiștii apelează adesea, în spectacolele lor live, la interpretatea unor piese rezultate din amestecarea a două sau mai multe melodii pre-înregistrate, cel mai adesea prin suprapunerea piesei vocale a unei melodii peste piesa instrumentală a alteia. Această creație poartă numele de mash-up.

Artistul a dezvăluit că, de fapt, inspirația pentru realizarea hitului Thinking Out Loud nu a venit dinspre Let's Get It On, ci de la piesele Tupelo Honey și Crazy Love, de Van Morrison.

Cântărețul britanic are și alte probleme, de familie. Ed Sheeran a fost la pământ când a aflat că soția lui are o tumoare , la începutul anului 2022. Artistul are doi copii cu soția lui, Cherry Seaborn. Primul lor copil, o fetiță, a venit pe lume în august 2020 .

Piesa lui Sheeran a ajuns pe primul loc în topurile din SUA și Marea Britanie și, în 2016, a câștigat un premiu Grammy.

Procesul continuă, iar dacă va fi găsit responsabil de plagiat, Ed Sheeran va trebui să facă față unui nou proces pentru stabilirea despăgubirilor.

