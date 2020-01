Eddie Murphy, discurs amuzant la o festivitate: „Am fost un măgar, am jucat până și rolul unei nave spațiale”

Eddie Murphy nu și-a pierdut umorul de altădată, iar ăsta este unul dintre motivele pentru care s-a întors la spectacolele de stand-up comedy. Actorul de 58 de ani face glume și când primește premii.

Eddie Murphy a fost premiat pentru întreaga sa carieră în cadrul Critics’ Choice Awards, grație celor 40 de ani închinați cinematografiei. Actorul a ținut un discurs care a stârnit amuzamentul tuturor.

„Să-ți faci un mod de viață din a face oamenii să râdă este cea mai mare binecuvântare de pe Pământ. Am jucat orice: un polițist, un hoț, un doctor, etnii diferite, animale. Am fost un măgar. Am jucat până și rolul unei nave spațiale”, a mărturisit actorul, în aplauzele celor prezenți.

Actorul a dezvăluit că cel mai de preț sfat al său pentru actorii tineri este să nu joace niciodată rolul unei nave spațiale.

La 58 de ani, Eddie Murphy joacă în Dolemite Is My Name, pentru care a fost nominalizat la Globurile de Aur. Însă, bucuria a fost doar pe jumătate, fiindcă se aștepta să fie nominalizat și la Oscar 2020.

Comediantul s-a întors la Saturday Night Live după 35 de ani, în postara de gazdă a emisiunii pentru o seară, în preajma Crăciunului. Audiența postului NBC a explodat, amintind de perioada 1980-1984 când show-ul era foarte iubit.

La sfârșitul anului trecut, Eddie Murphy a semnat un contract extrem de bănos cu Netflix, pentru promovarea unor turnee de stand-up comedy pe care le-a susținut în anii '80.

Eddie Murphy a fost convins să se întoarcă la stand-up comedy de actorul de comedie Don Rickles. Acesta i-ar fi dat prețiosul sfat chiar cu câteva zile înainte de a muri.

Fotografii: Getty Images

