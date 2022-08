Eduard Păuna, actorul din „La Oraș”, despre cum și-ar putea câștiga banii altfel: „Only Fans”

Eduard Păuna, student în primul an de master la UNATC, secția Arta Actorului, are rolul principal în serialul „La Oraș”, lansat pe data de 17 august pe VOYO. În cadrul unei emisiuni la care a fost invitat recent, tânărul a dezvăluit din ce și-ar putea completa veniturile, în cazul în care nu mai găsește proiecte de film. Iată ce spune despre Only Fans:

Eduard Păuna îl interpretează pe Doru în serialul „La Oraș”, care va putea fi urmărit de telespectatori în această toamnă. Premiera a avut loc pe data de 17 august, pe VOYO!

Doru, personajul principal, este un băiat de la țară care pleacă din satul natal pentru a-și schimba viața, iar aventura lui îi va ține pe cei de acasă cu sufletul la gură.

Invitat în cadrul emisiunii realizate de Marius Manole, „Întrebarea Mesei Rotunde”, Eduard Păuna a oferit câteva dezvăluiri despre ceea ce ar putea să facă în cazul în care actoria nu ar mai fi principalul domeniu de activitate. Printre altele, tânărul a menționat și Only Fans. Iată ce a spus despre celebra platforma și cum ar putea să o folosească:

„Jucam League of Legends și am câștigat bani pentru că era ilegal. Eu primeam conturi și sunt niște divizii: bronz, silver, gold, platinum, diamond și oamenii care nu știu să joace îmi dădeau mie conturile și eu le creșteam și primeam bani”, a dezvăluit Eduard Păuna.

Întrebat ce ar face dacă nu ar merge cu actoria și ce ar alege dintre cont pe Only Fans, gamer profesional și epilator inghinal într-un salon exclusiv masculin, Eduard Păuna a răspuns: „Only Fans! O să postez poze cu încheieturi”

