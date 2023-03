Edward G. Robinson, singurul actor cu origini românești distins cu Oscar. De ce n-a apucat să ridice premiul

Edward G. Robinson, născut în Regatul României sub numele Menashe Goldenberg, este singurul român distins cu un premiu Oscar. Actorul, care a provenit dintr-o familie de evrei din București, a avut o carieră impresionantă în Statele Unite ale Americii.

Edward G. Robinson s-a stabilit la New York în februarie 1904, împreună cu familia sa care a emigrat din cauza prigoanei evreilor de pe bătrânul continent.

„M-am născut a doua oară pe Insula Ellis. Pentru mine, viața a început când aveam 10 ani”, avea să spună mai târziu actorul cu origini românești, conform The New York Times.

A copilărit în cartierul Lower East Side din Manhattan, iar la 12 ani a avut parte de tradiționala ceremonie religioasă de acceptare în comunitate – Bar Mitzvá – la prima Congregație Româno-Americană din New York.

De tânăr a vrut să devină avocat, însă în scurt timp a prins drag de actorie. După ce a obținut o bursă la Academia Americană de Artă Dramatică, tânărul Menashe (Emanuel) a decis să devină actor.

Făcut pentru roluri de gangster

Menashe Goldenberg a debutat la Yiddish Theatre District în 1913. Doi ani mai târziu ajungea pe Broadway, pentru ca în 1916 să fie distribuit în primul său film – Arms and the Woman.

Pentru că numele său nu era destul de hollywoodian pentru marele ecran, tânărul ambițios a trecut la Edward G. Robinson, numele de scenă cu care a evoluat în filmul mut The Bright Shawl.



Edward G. Robinson în filmul „Little Caesar” (1931). FOTO: Getty Images

Încă de la început, Robinson a fost distribuit în roluri de gangster, care i s-au potrivit ca o mănușă. Unul dintre filmele sale de căpătâi este Little Caesar (1931), care l-a consacrat ca un actor veritabil de film. În acealași an a apărut în Smart Money, film în care a jucat alături de James Cagney, Evalyn Knapp și Noel Francis.

Edward G. Robinson, premiul Oscar fără nominalizare

După o perioadă de pauză, Edward G. Robinson a revenit în cinematografie în filmul A Hole in the Head (1959), unde a jucat alături de Frank Sinatra. A urmat The Cincinnati Kid (1965), unde l-a avut aproape pe Steve McQueen.



Steve McQueen și Edward G. Robinson în filmul The Cincinnati Kid (1965). FOTO: Getty Images

La începutul anilor ’70, numele cineastului Peter Bogdanovich era vehiculat pentru a semna regia filmului The Godfather (Nașul). Acesta a refuzat filmul, însă mai târziu a dezvăluit că l-ar fi distribuit pe Edward G. Robinson în rolul lui Vito Corleone. Francis Coppola a preluat proiectul și l-a ales pe Marlon Brando în film. Actorul a fost distins cu Oscar pentru interpretare la gala premiilor Oscar din 1973.

Citește și: Ce nu știai despre Premiile Oscar 2023. Este ediția cu cele mai multe recorduri din istorie

În cei 50 de ani de carieră, Edward G. Robinson a jucat în peste 100 de filme, dar nu a fost nominalizat niciodată la Oscar. Totuși, actorul de origine română a primit, în martie 1973, un Oscar onorific, pentru întreaga carieră.

Din păcate pentru el, Edward G. Robinson a murit la 26 ianuarie 1973, cu două luni înainte de gala Oscar din acel an. Premiul i-a fost acordat postum.

Actorul a fost premiat la Festivalul de Film de la Cannes pentru rolul din House of Strangers (1949).

Bucură-te de cea mai importantă seară a filmului: luni 13 martie, de la 03.00 AM, ai Decernarea Premiilor Oscar 2023, în direct, exclusiv pe VOYO!

Fotografii: Getty Images

Vezi și VIDEO: