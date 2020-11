Edward Snowden va aplica pentru cetățenie rusă. Cum și-a argumentat intenția fostul agent secret

Avertizorul de integritate Edward Snowden a anunțat că va aplica pentru cetățenia rusă, dorind să o păstreze și pe cea americană.

După ce pe 22 octombrie, Edward Snowden a obţinut un permis de rezidenţă pe termen nelimitat în Rusia, acum cere cetățenia acestei țări. Despre motivul intenției, fostul consultant al Agenţiei Naţionale de Securitate (NSA) a SUA a scris pe contul său de Twitter:

”După ani de zile în care am fost separați de părinții noștri, eu și soția mea nu ne dorim să fim despărțiți de fiul nostru. De aceea, în aceste vremuri de pandemie în care granițele sunt închise, vom aplica pentru dubla cetățenie”



After years of separation from our parents, my wife and I have no desire to be separated from our son. That's why, in this era of pandemics and closed borders, we're applying for dual US-Russian citizenship. https://t.co/cCgT0rr37e