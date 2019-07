El e celebru în toată lumea, dar puțini știu cum arată soția sa. Cine e partenera lui Robbie Williams

Este unul dintre cei mai buni entertaineri din showbiz-ul internațional, iar concertele lui strâng zeci de mii de oameni. Robbie Williams este un superstar mondial, însă puțini știu cum arată femeia care i-a fost alături în ultimii 13 ani.

Robbie Williams este căsătorit cu Ayda Field din 2010, însă relația lor a început în 2006. Cei doi au împreună trei copii, dintre care unul născut de o mamă-surogat.

Prima cerere în căsătorie a avut loc în 2009, în timpul unui interviu live la radio, însă cuplul a revenit ulterior cu explicația că a fost doar o glumă. Până la urmă, cei doi s-au logodit în același an, de Crăciun. Un an mai târziu s-au căsătorit la reședința lor din Beverly Hills.

Cine este Ayda Field? Soția lui Robbie Williams este o actriță de origine americană, care a devenit celebră în urma apatiției în serialul Days of Our Lives. Aceasta a mai jucat în Blue Collar TV, Back to You sau Eve.

În ultimii ani, Ayda a apărut ca jurat într-un celebru show de talente, alături de soțul sau.

Ayda s-a născut în Los Angeles, California și a absolvit Harvard-Westlake School.

