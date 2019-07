El este puștiul minune, care a caștigat Vocea Kids din Ucraina. Milioane de oameni n-au mai respirat când a început să cânte

Georgianul Alexandre Zazarashvili a câștigat al cincilea sezon al showlui The Voice Kids din Ucraina.

La audițiile pe nevăzute băiatul a câștigat patru scaune, lacrimile antrenorilor și inimile milioanelor de telespectatori.



Alexandre a interpretat celabra melodie "All by Myself". După ce toți cei patru antrenori s-au întors, el a fost rugat să cânte o melodie georgiană care a uimit publicul.

Cu vocea lui puternică și un timbru vocal deosebit, băiatul a transformat fiecare apariție într-un spectacol.Pe lângă calitățile lui vocale impresionante, puștiul a câștigat inimile tuturor cu modestia sa.







Alexandre Zazarashvili a fost antrenat de Aleksey Zavgorodniy și Nadya Dorofeeva, membrii formației pop Vremya i Steklo și a fost considerat lider în acest concurs încă de la început.









