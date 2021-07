Electric Castle 2021, festivalul care oferă o experiență culturală completă: muzică, instalații new media și EC Talks

Mai mult decât muzică! EC_Special este o experiență completă, un eveniment de 10 zile care oferă participanților oportunitatea de a se bucura de concertele a peste 250 de artiști, dar și de a se lăsa cuprinși de infuzia de new media, o combinație între artă și tehnologie, și de EC Talks, un format de dezbateri care aduce în fața publicului teme de actualitate importante

În plus, cei care caută inspirație vor avea posibilitatea să participe la masterclass-uri ținute de profesioniști din domenii diverse, gata să împărtășească informații interesante despre parcursul și evoluția lor.

„Suntem pregătiți să oferim prin EC_Special o experiență memorabilă! Asta ne propunem an de an și încercăm să inovăm cu fiecare ediție. De aceea, pe lângă componenta muzicală interesantă pe care-o propunem acum, venim și cu cea non-muzicală, de introspecție în artă, în new media, și nu doar atât! Lansăm discuții pe teme de mare interes, în cadrul EC Talks, cum ar fi sustenabilitatea, educația sexuală și sănătatea mintală. Le mulțumim partenerilor și sponsorilor pentru că au fost alături de noi în acest demers plin de provocări, încercând să planificăm un eveniment de asemenea dimensiuni, în vremuri marcate de imprevizibil”, a declarat Ema Prisca, director de marketing Electric Castle.

Infuzie de new media, explozie de culori, artă și tehnologie la EC_Special

Artiști new media locali, dar și internaționali, din SUA, Rusia, Germania, Spania sau Italia, sunt pregătiți să întâmpine publicul în cele 10 zile ale acestui experiment rural-urban nemaiîntâlnit! Bonțida, dar și întreg orașul Cluj-Napoca vor fi infuzate de instalații new media impresionante, un punct-cheie pe traseul participanților la EC_Special fiind Turnul Parașutiștilor, de pe Dealul Cetățuia. Acest loc emblematic de pe harta Clujului va fi reinterpretat de artistul digital și curatorul Alex Czetwertynski, prin instalația „Skytower”, o provocare arhitecturală și un spațiu al simbiozei dintre lumină, mișcare și muzică.

Lucrarea fluidă propusă de Vincent Houzé din SUA, care va fi interactivă cu spectatorii, cu forma corpurilor lor și cu mișcarea, sau cea a italienilor de la Quiet Ensemble, care încearcă prin compoziția lor să găsească balanța între natură și tehnologie, între control și haos, sunt alte două dintre cele 11 propuneri inedite de instalații new media, de la EC_Special.

Subiecte cu impact major asupra vieții, în dezbatere la EC Talks

Între 11 și 14 August, între orele 16:00 și 19:00, la Cluj-Napoca, în cadrul EC_Special va avea loc EC Talks, o serie de dezbateri în cadrul următoarelor paneluri:

a. Fair Trade - Eat, drink, dress

b. Sanitary & Sex Education - Grow healthy for healthy living

c. Built & Unbuilt Environment - Build better construction

d. Mental Health - Pandemics aftermath

Scopul discuțiilor este de a aduce în prim-plan subiectele cu impact major asupra vieților noastre, în prezent și în viitor. Nu vor lipsi nici masterclass-urile ținute de profesioniști în domenii diverse, de la artă, arhitectură, tehnologie, muzică sau literatură. Printre speakerii din cadrul EC Talks se numără Adrian Despot (muzician), Adrian Teleșpan (scriitor), Oana Giurgiu (producător, cofondator TIFF), Dan Frînculescu (stand-up comedian) sau Anca Maftei (psiholog).

Renovarea Castelului Bánffy continuă! Acțiune de donare și de reciclare

Devenit deja simbol al atmosferei electrizante de la Electric Castle, unul dintre marii beneficiari ai EC_Special este Castelul Bánffy. Superbul ansamblu arhitectonic, cunoscut în trecut ca Versailles-ul Transilvaniei, este în curs de restaurare. Pentru al treilea an consecutiv, Lidl susține renovarea și reabilitarea Castelului Bánffy, printr-o donație realizată cu ajutorul participanților la ediția specială din 2021 a festivalului Electric Castle. Astfel, pentru fiecare PET sau doză de aluminiu colectată în aparatele de colectare selectivă, amplasate atât la Bonțida, cât și în Piața Unirii din Cluj-Napoca, Lidl va dona 1 leu către Fundația Transilvania Trust, cea care coordonează lucrările de reabilitare a castelului.

În incinta festivalului vor fi amplasate stații de colectare selectivă, pentru a încuraja comportamentul responsabil și grija față de mediu. În plus, vor fi oferite alternative biodegradabile pentru toate recipientele de servire din plastic de unică folosință la Fresh bar și Spice bar, hotspot-urile Lidl din cadrul festivalului.

Citește și: Electric Castle anunță zeci de noi artiști confirmați! Printre ei: The Chemical Brothers, Placebo și Machine Gun Kelly

Mai multe informații despre componenta non-muzicală a EC_Special din acest an găsiți pe site-ul oficial, în secțiunile dedicate. Biletele la festival sunt disponibile pe electriccastle.ro.