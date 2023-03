Elena Chiriac, apariție de senzație în costum de baie. Reacția fanilor: “Ador trupul tău!”

Elena Chiriac, finalistă Survivor România 2022, și-a surprins urmăritorii de pe Instagram după ce a postat mai multe imagini în care apare în costum de baie.

Elena tocmai s-a întors din Republica Dominicană, acolo unde le-a fost mentor celor din Tribul Faimoșilor.

Mentorii Zanni, Elena Chiriac, Alex Delea și Oana Ciocan s-au retras din Survivor România și au revenit spre case și planurile lor de zi cu zi, lăsând în urmă sfaturi prețioase și jocuri puternice.

Elena Chiriac a profitat de soare și s-a bucurat de o zi de plajă înainte de a părăsi Republica Dominicană. (Mai multe imagini în GALERIA FOTO de mai sus)

“De prin Dominicană!”, a scris tânăra în dreptul imaginilor care au adunat zeci de mii de like-uri pe Instagram.

“Doamne!!! Am avut niște emoții cât ai fost in emisiune! Am crezut că îmi bubuie inima când ai intrat acolo. Au fost superbe episoadele. Te urmăresc încă din ferma, ai avut o evoluție superbă. Ai adus un plus de valoare peste tot pe unde ai trecut!”, “Elena, ești tare frumoasă... din toate punctele de vedere!”, “Foarte sexy!”, “Ador trupul tău!”, “Cea mai frumoasă femeie!”, sunt doar câteva dintre mesajele postate de urmăritorii Elenei.

Elena are o comunitate impresionantă de fani pe contul de Instagram, acolo unde este urmărită de aproape 120.000 de persoane.

Tânăra este multiplă campioană națională la taekwondo WTF și în timpul liber cochetează și cu modellingul. În prezent, Elena locuiește la Londra și studiază actoria la Universitatea Westminter.





Elena Chiriac poate fi văzută în filmul “Haita de acțiune”, acolo unde joacă alături de Antonia, Matei Dima (BRomania), Anca Dumitru sau Alex Bogdan.

Fotografii: Instagram