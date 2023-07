Elena Chiriac, vacanță pe Coasta de Azur. Fosta concurentă de la Survivor a pozat senzual în costum de baie

Experiența de la Survivor România i-a adus Elenei Chiriac o comunitate impresioanantă de fani pe rețelele sociale. Cea mai recentă postare a ei, unde apare în costum de baie, în vacanța pe Costa de Azur, i-a înnebunit pe urmăritori, care au comentat folosind doar emoji cu inimi și foc, semn că ar avea o apariție sexy.

Elena Chiriac a ales să viziteze o stațiune spectaculoasă din Franța. Cassis este o comună situată la est de Marsilia, în departamentul Bouches-du-Rhône din regiunea Provence-Alpes-Côte d'Azur, a cărei coastă este cunoscută și cu denumirea de Riviera Franceză.

Este o destinație turistică populară, renumită pentru stâncile și peșterile sale, care se pot observa dacă faci o excursie cu barca, așa cum de altfel a făcut și Elena Chiriac. Fosta concurentă de la Survivor 2022 s-a delectat cu peisajele mirifice din orașul situat pe coasta Mediteranei. (vezi imaginile în galeria foto de mai sus)



Elena Chiriac a pozat într-un costum de baie verde, alcătuit din două piese. Fosta sportivă de performanță ( n. red. multipla campioană națională la taekwondo) le-a mărturisit prietenilor că, în ultimele luni, a slăbit câteva kilograme. Acum, ea a realizat mai multe fotografii pe barcă, în care se poate observa cât de suplă este.



În 2022, Elena a participat la Survivor și a făcut parte din echipa Faimoșilor. Ea a ajuns până în finala competiției, unde s-a întrecut cu Alex Delea. Recent, invitată în emisiunea La Măruță, Elena a declarat că s-a confruntat cu anxietatea.

„Am rămas cu câteva traume din Survivor. Ce-am descoperit despre mine este că eu de când am fost în Survivor psihic nu am ieșit niciodată de acolo, sunt într-o stare de supraviețuire continuă. În priză”.





Sursă foto: Instagram/ Elena Chiriac

