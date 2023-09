Elena Merișoreanu a trăit o iubire interzisă. Ce a putut să-i spună tatăl său:„Când o să ai 25 de ani, el...”

Elena Merișoreanu, îndrăgita interpretă de muzică folclorică, a avut parte de câteva iubiri furtunoase, înainte să își întâlnească marea iubire. La un moment dat, s-a întâlnit chiar și cu un diplomat.

Elena Merișoreanu a vorbit deschis despre iubirile furtunoase pe care le-a trăit, înainte să-și cunoască sufletul pereche, alături de care a trăit o frumoasă poveste de dragoste timp de 50 de ani.

Celebra interpretă de muzică populară a dezvăluit că a fost îndrăgostită prima dată de învățătorul ei, pe vremea când era prin clasa a-IV-a sau a-V-a.

Mai mult, Elena Merișoreanu a mai dezvăluit că a fost îndrăgostită de un diplomat care era mult mai mare decât ea.

“Eu sunt crescută, născută la țară. Vreau să spun că prima dată m-am îndrăgostit de învățătorul meu. Dar el nu știa, săracul! De unde să își dea seama că mă uit la el? Eram prin clasa a 4-a, a 5-a, nu mai țin minte! Apoi, vorbeam cu un diplomat. Venisem deja în București. Eu am venit la 16 ani, deci tot copilărie se numește”, a spus artista pentru Ego.ro.

Tata, om cu scaun la cap, la fel ca mama, zice: “Dragă, acesta e prea mare pentru tine! Când tu o să fii în floarea vârstei, când o să ai 25 de ani, el o să aibă aproape 40! Acestea nu sunt căsnicii bune. Da (n.r. cu soțul au fost de acord din prima). Eram din aceeași lume, născuți în același an”, a mărturisit Elena Merișoreanu.

Cum și-a cunoscut Elena Merișoreanu soțul

Artista a dezvăluit că între ea și soțul ei a fost dragoste la prima vedere. Elena Merișoreanu a trecut chiar și peste infidelitatea partenerului ei.

“M-am cunoscut cu soțul prin intermediul cumnatului de acolo, de la țară. Când m-am dus în concediu, el făcea practică acolo. Așa ne-am cunoscut, parcă a fost o chimie de la prima vedere. Dragoste la prima vedere! Iată, a durat aproape 50 de ani”, adaugă ea.

Artista a aflat că a fost înșelată în timpul unui turneu

Elena Merișoreanu a aflat de infidelitatea soțului în timp ce se afla într-un turneu.

“Plecasem într-un turneu de șase luni în Israel și, la un moment dat, îmi scrie o colegă o scrisoare. “Vezi că soțul tău umblă cu cutare! Am văzut când a plecat cu mașina, de la teatru, cu ea!’ Am sunat acasă, la o vecină și a întrebat-o dacă la mine acasă este lumină, pentru că nu răspunde nimeni la telefon. Vecina mi-a zis că era lumină și că părea o siluetă de femeie.

Artista a aflat adevărul chiar de la amantă. Când s-a întors în țară, artista a vrut să afle adevărul și s-a întâlnit imediat cu presupusa amantă. „Culmea, cam toți din teatru aflaseră. Era frumoasă rău de tot. Într-o zi, o prind la repetiții și i-am pregătit o surpriză. Am invitat-o la mine acasă, să luam prânzul împreună. Pun eu masa, cu lumânări, am stat de vorbă… Am zis că trebuie să spună ea, să recunoască cu gura ei. Iau un cuțit atât de mare și îi zic: „te tai bucăți și te arunc, la câini te dau”. A făcut niște ochi mari la mine și a zis: „Da, dragă! Dacă nu ți-l luam eu, ți-l lua alta. Și poate ți-l lua de tot. Eu ți-am ținut casa, i-am călcat și cămășile și tu vii și…”. Am luat-o în brațe, am pupat-o și în ziua de azi suntem prietene și nu i-am spus soțului meu nimic. Acum va afla, de la emisiune”, a mai spus Elena Merișoreanu.

