Ellen Page, look nou după ce a devenit Elliot Page. „Iubesc faptul că sunt trans și ciudat”

Ellen Page a făcut un anunț șocant la sfârșitul anului trecut, care nu a putut fi trecut cu vederea de milioanele de admiratori de pe rețelele sociale. Actrița și-a schimbat look-ul după ce s-a declarat bărbat și și-a schimbat prenumele.

De la Ellen, a trecut la Elliot și a lăsat în urmă pletele. Acum, actorul Elliot Page are părul scurt, poartă șapcă și hanorace cu glugă, mai potrivite cu personalitatea sa.

Citește și

„Vreau să vă împărtăşesc că sunt trans, pronumele mele sunt el/ei şi numele meu este Elliot. Mă simt norocos să scriu asta. Să fiu aici. Ajungând în acest loc în viaţa mea, simt recunoştinţă copleşitoare pentru oamenii incredibili care m-au sprijinit în această călătorie. Iubesc faptul că sunt trans. Și iubesc faptul că sunt ciudat”, a dezvăluit actorul la 1 decembrie 2020.

În ultima postare din 2020, Elliot Page le-a mulțumit celor care i-au fost alături și care nu l-au condamnat. Totodată, actorul de 33 de ani a afișat un look nou, băiețesc, și a primit peste 2,1 milioane de aprecieri.

„Din adâncul sufletului vă mulțumesc. Dragostea și sprijinul vostru au fost cele mai mari cadouri. Aveți grijă de voi. Fiți alături unii de alții”, a transmis Elliot Page în ultima sa postare pe Instagram.

În ciuda dezvăluirii sale incredibile, actorul a mărturisit că încă îi e frică de racția celor din jur și le-a cerut prietenilor și fanilor săi să aibă răbdare cu el. De aceea, e de așteptat ca Elliot să-și rărească aparițiile pe rețelele sociale până când totul se sedimentază.

Elliot Page joacă rolul Vanya Hargreeves în The Umbrella Academy, un serial Netflix despre o familie de supereroi.

Anterior, a bifat prezențe în X-Men: The Last Stand și X-Men: Days of Future Past, dar și Inception, Whip It! şi Flatliners.

Fotografii: Getty Images

Vezi și VIDEO: INTERVIU Gwen Stefani: ”Sunt aici! Ai chef de niște muzică? Ai aici mai multă!”