Elon Musk, nedumerire legată de România: ”De ce nu vorbește lumea despre asta!?”

Elon Musk și-a exprimat, recent, o nedumerire legată de țara noastră.

Acesta a postat pe contul său de Twitter o poză cu steagul României și al statului Chad, care sunt asemănătoare. Omul de afaceri a comentat, în dreptul imaginii: ”De ce nu vorbește mai multă lume despre asta!?”.

Așa cum a notat Businer Insider, deși steagurile celor două țări seamănă, România și Chad nu au nimic altceva în comun, nici măcar nu au ambasade deschise una pe teritoriul celeilalte.

Why aren’t more people talking about this!? pic.twitter.com/iUFIBcDQrp